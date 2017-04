Polémica por captura de líder comunal en caso de abuso sexual en Santa Marta

Sorprendidos se encuentra los habitantes de la capital del Magdalena con la captura de un hombre del que Caracol Radio no revela identidad ajustándose a la comunicación oficial de la Fiscalía General de la Nación que lo publicó con las iniciales de J.G.V. pero que se ha corroborado se trata de un importante líder social de la Localidad Dos Rodrigo de Bastidas que está siendo señalado de presuntamente abusar sexualmente a sus dos sobrinas de 3 y 7 años de edad.

El hombre, según el comunicado de la Fiscalía, fue capturado en el sector de Chimila pero reside en el barrio Libano y se le identifica como “asesor de la Alcaldía Menor de la Localidad Dos de Santa Marta”, sin embargo, el alcalde de esa zona ha respondido con un comunicado aclarando que esa persona no es funcionaria del Distrito porque administrativamente no se ha aprobado contratación en ninguna de las localidades hasta la fecha.

El señalamiento sobre el capturado de sus supuestas funciones publicas se debe a que fue candidato en el concurso para ocupar el cargo de Alcalde Menor de la Localidad Dos y ha estado siempre cercano a los procesos comunales de esa zona de ciudad por pertenecer a una familia de líderes sociales muy reconocidos.

Hasta el momento solo se conoce que la captura la efectuó el CTI de la Fiscalía y que en las próximas horas será presentado el caso ante un juez de la Nación.