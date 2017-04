A una bebé de 11 meses le niegan atención en un hospital de cuarto nivel para que salven su vida

Hace dos meses Diana Patricia Cardozo y su hija de 11 meses llegaron a Manizales en una ambulancia. Fueron 13 horas de viaje desde Florencia en el Caquetá hasta la capital de Caldas. Un recorrido obligado por las malas condiciones de salud de la bebé, quien padece de una patología desconocida y que tras varias semanas de diagnóstico, los galenos han sido incapaces de establecer.

Diana, pero sobre todo su bebé que ni siquiera lleva un año en este mundo están padeciendo las garrafales fallas del sistema de salud en nuestro país, que cada día luce más defectuoso y atenta contra la vida de miles de colombianos, sin distinguir raza, edad, sexo ni condición social.

Desde que la bebé tuvo las primeras complicaciones en su natal Florencia, los médicos indicaron que debía ser remitida a un hospital de cuarto nivel, pero inexplicablemente llegó al hospital Infantil Rafael Henao Toro de Manizales, tradicionalmente conocido como el hospitalito, que es de tercer nivel y no cuenta con los recursos suficientes para diagnosticar a la pequeña.

“Los médicos me dicen que acá no pueden hacer más y que es de suma urgencia llevar a mi niña para un hospital dónde puedan darle la atención adecuada. Estoy desesperada porque mi chiquita se me puede ir en cualquier momento”, relató la mujer.

Diana ha tenido que multiplicarse y a la vez multiplicar el tiempo para poder estar minuto a minuto pendiente de su hija e ir de un lugar a otro, de oficina en oficina, pidiendo ayuda en su eps Asmet Salud, en la Defensoría del Pueblo y hasta en algunas dependencias de la Alcaldía de Manizales.

“No sé a quién más pedirle ayuda. Mi hija se está muriendo. En el Hospital Infantil me han colaborado mucho pero ya no pueden hacer más. En la Defensoría del Pueblo y en la Alcaldía me han dado la espalda”, denunció la madre afectada.

Mientras la pequeña permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos la madre también tiene que hacer maromas para sobrevivir en esta ciudad. Ha pasado noches durmiendo un alguna silla del Hospital Infantil, allí inicialmente le suministraron alimentación, hace apenas dos días está hospedada en el hogar comunitario la Divina Misericordia, ubicado a cuadra y media del centro hospitalario.

Ana María Correa, directora departamental de Asmet Salud en Caldas, indicó que en su entidad han hecho gestiones con varios centros hospitalarios del país, pero que en ninguno les han aceptado la remisión y les argumentan que no hay camas disponibles para recibir a la paciente.

La directora explicó que una clínica u hospital adecuado para la atención que requiere esta pequeña podría ser la clínica Valle del Lili en Cali (Valle del Cauca) o algún otro hospital de Bogotá o Bucaramanga. Esto indica que a las 13 horas de viaje desde Florencia hace dos meses y las dificultades de la estadía de madre e hija en Manizales ahora hay que sumarle entre cuatro y 18 horas más que tendrían que seguir viajando para encontrar una clínica del nivel adecuado

“La niña no ha podido ser diagnosticada, tiene un cuadro clínico muy extraño y esto ha dificultado aún más la remisión. Asmed Salud no ha sido negligente. Estamos haciendo las gestiones necesarias y también rogamos para que algún centro hospitalario por favor nos la reciba”, indicó la directora de dicha Eps.

Este caso también está en conocimiento de la gerente nacional de esa entidad prestadora de salud. Por intermedio de la Oficina de Prensa manifestaron que este jueves a primera hora nos darán una respuesta sobre este caso complejo.

Por último el secretario de Salud de Manizales, Héctor William Restrepo ya tiene en su celular vía whatsapp un reporte del estado de salud de la bebé de 11 meses. Él se comprometió con Caracol Radio a hacer las gestiones que sean necesarias para agilizar la remisión de la pequeña.