Diputados Venezolanos aseguran que continuarán su labor a pesar de represión

La Asamblea Nacional de Venezuela adelantó una sesión para debatir la destitución de los siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que elaboraron los fallos por los cuales arrebataban sus poderes a la sede legislativa y la inmunidad a los diputados.

La Diputada de la MUD, Laidy Gómez, aseguró que continuarán buscando todas las medidas posibles para que se les sean restablecidos sus derechos como diputados de la Asamblea

"La única manera que nosotros no podamos cumplir con nuestro papel como parlamentarios es que nos cercenen la vida, ya esto ha sido una realidad... nosotros no vamos a dejar de cumplir, nosotros no vamos a legitimar ninguna situación irregular del Gobierno". señaló la Diputada

La iniciativa para destituir a los magistrados ha sido desestimada por el Gobierno Venezolano.