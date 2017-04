Empresarios piden reajustes en medidas del cierre en el puente Mariano

Después de la reunión en donde los empresarios, transportadores y demás sectores que utilizan el puente Mariano Ospina Pérez escucharon la socialización por parte de los encargados del cierre, se conocieron los inconformismos por las medidas tomadas.

El cierre nocturno que tendrá por la vía alterna en el sector de Urimaco, es la mayor molestia que se genera cuando inicien los trabajos en el puente metálico sobre el río Zulia.

Luis Alberto Gómez Forero ex alcalde del municipio del Zulia y líder de esa región, le dijo a Caracol Radio que los empresarios serán los más afectados al no permitir el paso de los vehículos pesado en la vía alterna de Urimaco.

“Nos estamos en contra de la repotenciación del puente Mariano Ospina Pérez, al contrario queremos es que se hagan estas reparaciones mientras se da el cambio de estructura, pero no estamos de acuerdo que no se permita el paso de carga por la vía Urimaco porque allí hay varias empresas que se verán afectadas al no poder sacar sus producto, además ese tramo lo van a cerrar a las 8 de la noche y la personas con los vehículos que trabajan en Cúcuta u otros municipio no van a poder regresarse a sus casas, tendrían que dar una vuelta muy grande por la otra vía que es la de puerto Santander y sería un trayecto además peligroso” dijo el exalcalde.

Gómez Forero resalto que durante varios meses se tuvo el tránsito de un promedio de 150 vehículos de carga por Urimaco, y que ahora serán más de 10 mil vehículos particulares que desde las 8 de la noche no podrán atravesar este tramo.

Otro de los puntos en desacuerdo es no permitir el paso de motocicletas sin estar encendidas por el puente Mariano Ospina en el paso peatonal. Por estas inconformidades se realizara una reunión extraordinaria en la comunidad del Zulia el día 6 de abril a las 4 de la tarde en el salón parroquial de la iglesia de San Antonio de Padua, para determinar si se realiza una protesta por parte de los afectados.