Coljuegos ordena bloqueo de 325 páginas de apuestas ilegales

Desde Cartagena, donde instaló la IV Cumbre Iberoamericana del Juego, el presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez, afirmó que se pidió a las autoridades el bloqueo de más de 300 páginas de juegos y apuestas ilegales que no cumplen con los requisitos de funcionamiento.

“Hemos ordenado a la Policía Nacional el bloqueo de 325 páginas web y estamos en este momento, con algunos operadores, certificando sus plataformas tecnológicas, para tener un contrato de concesión. Las bloqueamos porque no están cumpliendo con la reglamentación que expidió Coljuegos, no tienen contrato de concesión, y esas páginas no pueden operar. Hay páginas con dominios en el exterior y en Colombia”, sostuvo Pérez.

Las pérdidas que dejan las apuestas y los juegos ilegales en Colombia para el sector salud ascienden a 350 mil millones de pesos, según afirmó el funcionario a Caracol Radio.

“Estamos en una cruzada contra la ilegalidad, trabajando conjuntamente con alcaldes, gobernadores, la Fiscalía y la Policía nacional para acabar con este flagelo que nos golpea mucho. En Colombia se están perdiendo cerca de 350 mil millones de pesos en recursos que van a la salud por la operación ilegal de apuestas y juegos de azar. Hemos destruido doce mil máquinas electrónicas ilegales desde la creación de Coljuegos en 2012”, concluyó Pérez.