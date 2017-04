Aplazan debate sobre el Cerro de La Popa en Concejo de Cartagena

Según el cronograma de la Corporación para hoy se tenía programado un debate de control político encaminado a revisar la situación del Cerro de La Popa, sin embargo no fue incluido en el orden del día, y posteriormente el concejal proponente William Pérez (La U) indicó que por solicitud de los funcionarios citados, el debate ha sido aplazado dado que no se les posibilitó asistir a la citación.

El cabildante reiteró la importancia de reprogramar lo más pronto posible este debate, debido al inminente riesgo que presenta La Popa.

En el mismo sentido se pronunció el concejal Erich Piña (Liberal) quien aseguró que detrás de esta problemática están algunas personas malintencionadas que pese a haber sido beneficiadas con programas de viviendas impulsados por anteriores administraciones, siguen viviendo en zonas de alto riesgo.

Por otro lado, Piña presentó una proposición aditiva en el sentido de preguntarle a la coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo, si la ciudad cuenta con el Plan Distrital de Gestión del Riesgo actualizado, tal como lo establece el artículo 37 de la Ley 1523 de 2012.

Según el cabildante, de encontrarse el cerro de La Popa dentro de este Plan de Gestión de Riesgo, el Distrito podría gestionar recursos ante la nación para las intervenciones que requiera el mismo.

De la misma manera, en la proposición el concejal cita a la Secretaría del Interior, a fin de que informe sobre las medidas de regulación de las invasiones en la ciudad.

Para el concejal Rafael Meza (Conservador) el tema amerita ser estudiado de manera urgente. El cabildante se refiere al editorial del diario La Verdad, en donde se alerta sobre el inminente desplome del cerro de La Popa, y solicita que sea leído en la plenaria. Asimismo, llamó la atención frente a la temporada invernal que se avecina y dijo que las autoridades deben prepararse para atenderla.

Para su colega Cesar Pión (La U) este debate no debe abordarse de manera aislada, porque esta situación involucra no solo a la oficina de gestión del riesgo, sino también a la secretaría de infraestructura, planeación, jurídica, hacienda, EPA, entre otras.

Pión recordó que el Concejo aprobó un proyecto que hoy es el Acuerdo 014 de 2015, el cual en su artículo tercero establece la creación de una Comisión de seguimiento al Cerro de la Popa, que debía entregar un informe bimensual a la plenaria del Concejo, con diagnóstico detallado del estado de los cerros con respecto a asentamientos, estudios técnicos, acciones del gobierno para hacer cumplir el uso del suelo, e ir informando avances en las políticas de reubicación que han ordenado los tribunales.

El cabildante indica que esta es una norma que debe hacerse cumplir. Por otro lado, señala que teniendo en cuenta que el programa de gobierno del alcalde le apunta a la inversión en el ordenamiento territorial para garantizar la sostenibilidad, se le debe preguntar a la Administración, durante el año 2016, qué estudios se produjeron y qué tiempo se ganó en el nuevo Plan de Ordenamiento, toda vez que los aspectos de mayor relevancia es la ausencia de estructuración del riesgo para el Distrito turístico, que están regulados bajo la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1807 del 2014.

Para el vocero de La U, otro de los elementos importantes en este análisis son la cartografía y las determinantes ambientales entregadas por Cardique. Concluyó instando a sus colegas a prepararse bien para el debate, y llevar propuestas concretas para resolver la situación.

Por su lado, el concejal Américo Mendoza (ASI) agregó que los riesgos latentes en la ciudad por cuenta del estado del Cerro de la Popa no solo tendrían repercusiones en las vidas humanas sino que también afectas las finanzas públicas. El cabildante recuerda que actualmente existen fallos en contra del Distrito por más de 100 mil millones de pesos por la emergencia ocurrida en San Francisco, y asegura que desde el punto de vista institucional la situación es grave porque se tiene una secretaría de infraestructura con pocos recursos, no hay un alcalde local en propiedad, y no se cuenta con un plan especial de manejo del Cerro de La Popa, dada su connotación histórica y ambiental.

Finalizó su intervención asegurando que hay ausencia de gobernabilidad frente a esta situación, y mostrando un video en el cual el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuenta cómo a través de un sistema de compuertas se pudieron evitar las inundaciones, mediante la regulación del paso del agua al cause natural del río Bulubulu. Para el cabildante esta medida debería implementarse en el sistema de drenajes de la ciudad, iniciando desde los yacimientos del municipio de Turbaco.

Más adelante el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) indicó que de acuerdo a una nota publicada en El Espectador, un grupo de investigación de la Universidad Nacional viene utilizando un radar para monitorear zonas de derrumbes en la ladera de Copacabana. Dentro de dicho grupo habría un cartagenero al cual el cabildante contactó para que en el debate haga presencia e ilustren sobre el software que están utilizando, a fin de mirar la posibilidad de que sea utilizado en la ciudad.