Denuncian subutilización de dispositivos de seguridad en Medellín

El concejal de Medellín por el Centro Democrático, Jaime Mejía, cuestionó los alcances del Sistema de Integrado de Identificación Balística IBIS, que compró la alcaldía de Medellín, por un valor cercano a los dos millones de dólares.

Según el concejal: “la desarticulación entre la Fiscalía y la Alcaldía ha llevado a que una inversión superior a los 5 mil 600 millones de pesos, se esté perdiendo porque el sistema no está en pleno funcionamiento”.

El IBIS es un equipo de última tecnología utilizado para la identificación de las huellas dejadas en los proyectiles por las arma de fuego y de esa manera determinar si con una arma se han producido homicidios y fue donado por la Alcaldía de Medellín a la Policía Nacional en julio del 2015.

“La secretaría de seguridad no tiene claro el funcionamiento de este equipo, me ha entregado dos cifras diferentes sobre la utilización del equipo… La Fiscalía me dice que ellos no conocen ni el procedimiento, ni conocen el equipo, ni han pedido ninguna prueba”, manifestó.