Gran Caldas y Metropolitana en paro por inconformidad con horarios y sueldos

En cese de actividades amanecieron hoy 129 conductores de las empresas transportadoras Gran Caldas, Metrocafé y Flota Metropolitana, quienes manifestaron a Caracol Radio que están inconformes con algunos abusos de esas empresas de servicio público urbano.

Los líderes de las protestas denunciaron que están exigiendo respeto en los horarios de trabajo, ya que deben cumplir jornadas de hasta 18 horas y en ocasiones no tienen descanso los fines de semana. También indicaron que hay irregularidades con las afiliaciones a seguridad social y que las ganancias no compensan con la carga laboral.

Frente a estas protestas, Francisco Zuluaga, gerente de las tres firmas transportadoras, respondió que a los conductores se les está respetando todo lo que exige la ley.

“Unos sindicalistas bloquearon la salida de los parqueaderos de la empresa en la carretera Panamericana. En Estas empresas se trabajan ocho horas, son dos conductores por cada vehículo y tienen un sueldo fijo más comisión. En los pagos también se cancelan las afiliaciones a seguridad social”, indicó el gerente de estas entidades.

Mientras las manifestaciones continúan en los patios de estas empresas, el gerente explicó que desde hace un mes vienen trabajando con un pago de salario mínimo y ocho horas diarias de trabajo, pero que esta reforma tiene molestos a los conductores.

“Ellos dicen que ya no les alcanza y quieren que la empresa vuelva a las jornadas de antes de turnos de 14 horas. A ellos los nuevos horarios no les va a servir porque sosteniendo dos o tres mujeres y pagando gota a gota no les alcanza”, indicó el directivo.

Estas manifestaciones de los transportadores están afectando la movilidad de usuarios en los barrios, Turín, La Pradera, Alto del Portón, vereda Gallinazo, y zona céntrica en Villamaría (Caldas), además de los pasajeros habituales en los sectores La Fuente, La Enea, El Prado, Palogrande, Ciudadela del Norte, Zona Universitaria, Campus La Nubia y la vereda La Cuchilla del Salado en Manizales.

“Entraba a trabajar a las 5:30 a.m. y cómo la buseta no pasó llegue a las 6:30, una hora más tarde porque me tocó venirme en un bus de otra empresa. En Villamaría una alternativa es el Cable Aéreo, pero este empieza a funcionar a las 6:00 a.m.”, explicó Clara Gutiérrez, una de las afectadas.

Esta situación propició que el transporte pirata hiciera su agosto. En un recorrido que hizo Caracol Radio por varias de las zonas afectadas se evidenció como los pasajeros están utilizando como alternativa movilizarse en mototaxis y automóviles particulares.

Los transportadores manifestaron que seguirán en las manifestaciones, hasta que logren que la empresa ceda ante sus pretensiones. Por su parte las directivas de la empresa empiezan a hacer acercamientos para superar lo antes posible la parálisis.