Cartagenera que nunca ha ido a Sibaté denuncia tener una fotomulta allí

Una mujer cartagenera denunció en Caracol Radio que aparece reportada con una fotomulta en el departamento de tránsito y transporte de Sibaté, Cundinamarca, cuando en la realidad jamás ha estado en ese municipio.

Se trata de la comunicadora social Rousmaira Ruíz, quien afirma haberse enterado de la fotomulta por conducir a exceso de velocidad cuando intentó solicitar un permiso especial para pico y placa en el tránsito distrital de Cartagena.

Según Ruíz, lleva más de seis meses intentando solucionar la situación, pero hasta el momento, no ha podido. “Compré mi carro, nuevo, en un concesionario KIA de Cartagena en junio del 2015. Solo he estado manejando en Cartagena, Barranquilla, y en la vía que comunica a ambas ciudades”, sostuvo.

“Envié un derecho de petición al Departamento de Tránsito y Transporte de Sibaté, pero me dijeron que debía hacer el trámite en la Gobernación de Cundinamarca. En la Gobernación me respondieron que era competencia de una oficina en la calle 13 de Bogotá, pero allí me contestaron que debía ir personalmente o delegar a alguien, pero no tengo familia en Bogotá”.

Según Ruíz, en la fotomulta solo aparecen las placas del vehículo y el nombre con su cédula, pero no tiene datos puntuales de un comparendo oficial. Ella teme que su placa haya sido duplicada ilegalmente.