Smartmatic no podrá paralizar operación de Transcaribe: Dataprom

Ante la preocupación por las diferencias internas entre las empresas Smartmatic y Dataprom, las integrantes del consorcio Colcard, encargado del recaudo y la operación tecnológica de Transcaribe en Cartagena, el representante de Dataprom, Nixon Navarro, dio un parte de tranquilidad, afirmando que la empresa Smartmatic no podrá paralizar la operación del sistema.

“Smartmatic ha tratado de atemorizar a la ciudad diciendo que van a apagar el sistema, ellos no lo pueden hacer, ellos no tiene acceso al software, y la empresa Dataprom es la única que tiene acceso y que podría hacerlo. Pero Dataprom no lo va a hacer, y en el caso apocalíptico de que nos tengamos que ir, le entregaremos la operación al mismo Transcaribe, para que la ciudad no se vea afectada”, sostuvo Navarro, representante de Dataprom.

Navarro expuso, durante un debate en el Concejo Distrital, la situación que se viene presentando entre las dos empresas, en la que, según él, Smartmatic ha querido apropiarse irregularmente del consorcio.

“El problema de cara a la ciudad es el intento de la empresa Smartmatic de apropiarse irregularmente del consorcio, y segundo, inflar las cifras en sus estados financieros para demandar a la ciudad por un lucro cesante, lo cual es totalmente falso y no podemos permitirlo”, acusó Navarro.

“La falsedad en los documentos es clara, ellos mismos la expusieron. Intentaron inducir al engaño a la Cámara de Comercio y a la Superindustria, tratando de darle a un consorcio un manejo societario que no existe. Un consorcio no es una empresa por acciones, es una sociedad de hecho integrada por dos empresas que son responsables solidariamente”, acotó el representante de Dataprom.

De acuerdo a las denuncias de Navarro, Smartmatic ha amenazado, además de paralizar la operación de Transcaribe, con demandar al distrito de Cartagena por un lucro cesante de ocho millones de dólares.

“Desconozco sus argumentos, pero esa suma es totalmente falsa. No es cierto que Smartmattic hayan hecho esa inversión de ocho millones de dólares, no es cierto que puedan demandar al distrito, y Dataprom como empresa responsable no va a apoyar esa demanda ni a demandar al distrito de Cartagena, toda vez que las cifras son falsas”, acotó.

Colcard es un consorcio integrado por dos empresas que comparten responsabilidades: Dataprom, la empresa que puso la tecnología y la operación, y Smartmatic, que fue el socio capitalista. Aunque ambos tenían una participación en utilidades distinta (Smartmatic un 70% y Dataprom el 30%), no existe la figura de accionista mayoritario o minoritario, porque es un consorcio y no una sociedad por acciones.