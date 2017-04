Egresado del SENA en Bolívar ganó campeonato nacional de cocina

Roberto Pineda Berrocal, Tecnólogo en Gastronomía de la Regional Bolívar presentó el menú que ocupó el primer lugar en la categoría profesional del reciente Campeonato Nacional de Cocina y Pastelería.

El concurso organizado por la Asociación Colombiana de Chef, el Club del Chef en Colombia, Revista Catering y Red de Eventos Gastronómicos en Colombia, se realizó este año con el tema: Colombia, con el fin resaltar la riqueza culinaria del país.

Sus habilidades técnicas se vieron resaltadas ante más de 200 profesionales, reflejadas en el menú, donde la entrada denominada ‘El Cerro de la Popa’ se caracterizó por ballotina rellena con arroz cremoso titoté en salsa de ensalada de payaso, museline de mojarra roja en su piel en costra con salsa de coco y el fuerte denominado ‘la momposina’ compuesto por lomo ancho achiotado envuelto en queso de capas, lomo trinchado en mojo de licor de bleo y dulce de limón momposino.

El chef de 28 años, descubrió desde muy temprana edad su pasión y talento por la cocina, desde entonces ha trabajo por resaltar e innovar en sabores, texturas y presentaciones de los ingredientes de la cocina Caribe.

“Ser el campeón de la quinta versión de este concurso, significa para mí una oportunidad de expresar la intención de mi pasión como cocinero y a su vez una nueva dimensión en mi mente que me indica que los sacrificios y etapas que he superado en mi vida han valido la pena. Esto gracias a una constante dedicación, a las buenas energías de las personas que me quieren, confían en mí y que han estado apoyándome siempre”, aseguró el joven cartagenero.

Para Pineda no es la primera vez que se alza en un pódium, pues durante su época de aprendiz representó a la ‘Entidad más querida por los colombianos’ ganando tres concursos gastronómicos y una transferencia internacional a la Universidad San Ignacio de Loyola en Perú.

“El SENA significa el punto de partida de mi vida como profesional, en donde fui capacitado para poner en práctica el valor que tiene cada experiencia vivida desde de mi etapa formativa y ahora como un egresado orgulloso de la institución, allí donde conocí personas que aportaron a mi crecimiento, tales como el director regional, Jaime Torrado, la subdirectora Bibiana Pinto y la instructora Gisela Díaz”.

Actualmente, Roberto se desempeña como chef ejecutivo de un prestigioso hotel-boutique de Cartagena, al tiempo que imparte clases en diferentes instituciones y brinda asesorías a establecimientos de comidas y bebidas.