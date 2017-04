Asamblea de Bolívar aplaza debate a Secretaría de Salud

La Asamblea Departamental de Bolívar tenía programado para la sesión de hoy la presentación del informe gestión de la Secretaría de Salud. Sin embargo, la exposición del informe fue aplazada por solicitud del Secretario de Salud, Luis Bienvenido Padilla, debido a la imposibilidad de completar una información solicitada por el diputado Elkin Benavides (Liberal).

Iniciado el orden del día, se dio lectura a una comunicación enviada por el diputado Carlos Fernández Aduen (La U), presentando excusas por no asistir a la sesión por motivos de fuerza mayor.

Seguidamente, se aprobaron las actas 06 del 21 de marzo y 07 del 22 de marzo. La aprobación de las actas 08 del 24 de marzo, 09 del 28 de marzo y 010 del 29 de marzo se aplazó debido a que dichas actas se encuentran en elaboración.

Posteriormente, se le otorgó el uso de la palabra a Luis Bienvenido Padilla, Secretario de Salud, quien en su intervención solicitó el aplazamiento del debate programado para hoy, debido a la imposibilidad de completar la información requerida por el diputado Elkin Benavides (Liberal).

Seguidamente, el diputado Elkin Benavides (Liberal) manifestó que el Secretario de Salud, tiene motivos suficientes para aplazar el debate. Por tal motivo, la solicitud de aplazamiento fue aprobada por la Corporación.

En otro orden de ideas, el diputado Manuel Berrio (Cambio Radical) expresó su preocupación por la intervención del Hospital Universitario del Caribe. Berrio declaró su sorpresa por el nuevo modelo de contratación que se piensa implementar en esta institución, en el cual todos los servicios que brinda el hospital van a ser tercerizados. Sin embargo, el diputado manifestó que actualmente la mayoría de los servicios que ofrece esta institución los realizan otros operadores.

Berrio continúo con su intervención, resaltando el apalancamiento financiero que se va a realizar en el HUC, con recursos del Fondo de Salvamiento y Garantías del sector Salud, no obstante, estos recursos no son suficientes, por lo que se necesita el aporte de la Administración departamental. El diputado Berrio dejó una constancia para que la Gobernación de Bolívar no invierta estos recursos en el Hospital Universitario del Caribe.

Al respecto, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) aclaró que la contabilidad de la vigencia 2015-2016 del Hospital Universitario del Caribe esta “inflada” y no real, es por ello que la Superintendencia de Salud no acepto los estados financieros del HUC. Asimismo, indicó que antes de buscar recursos para pagar la deuda, se debe revisar si financieramente el Hospital Universitario es viable.

El diputado Mario del Castillo (Centro Democrático) indicó que la Secretaría de Salud tenía que asistir a la rendición de cuentas del Hospital Universitario. A su vez, expresó que es importante que dicha institución salga de la crisis financiera.