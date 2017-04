Hueco de grandes dimensiones se tragó un vehículo en la Avenida Boyacá

Tremendo susto se llevó David Santiago Guevara, un hombre que venía en su carro por el carril central de la Avenida Boyacá con calle 40 sur durante la madrugada de este martes. Su vehículo fue tragado literalmente por el inmenso cráter que se abrió.

"Fue un susto muy tenaz, venía circulando normalmente, no me lo esperaba, iba tranquilo, están esas cintas que no se ven, me paró el hueco, me alcancé a bajar y el carro de un momento a otro se lo tragó el hueco", contó el dueño del carro accidentado.

El hombre dijo que espera que le respondan por los daños causados a su carro mientras las autoridades tratan de establecer qué fue lo que provocó el hundimiento de la tierra, aunque no se descarta una fuga en la tubería del acueducto que ablandó el terreno.