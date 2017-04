Pacientes fármaco dependientes del eje cafetero se quedarían sin atención en Armenia en 20 días

En 20 días los pacientes fármaco dependientes del Eje Cafetero se quedarán sin atención debido a las deudas de las EPS con la entidad que los atiende.

Estamos hablando de la Fundación Fenacorsol que en la actualidad tiene cupo para 120 pacientes, pero desde hace varios meses ha estado atendiendo sólo 80, pues los recursos no alcanzan y fuera de eso las EPS adeudan más 700 millones de pesos, de los cuales no han girado un peso y lo que obliga al personal médico que atiende a la población consumidora de drogas EN ESTA REGIÓN a colgar sus batas, pues literalmente no hay como, ni con que trabajar.

el psicólogo Jorge Osorio dijo que fuera del salario que no ven desde hace tres meses, lo que más preocupa es dejar a los pacientes sin tratamientos.