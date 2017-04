Noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 4 de abril

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Sijín de la policía investiga móviles y autores del homicidio de Cristian Camilo Segura Loaiza conocido como “patillas” hechos que se presentaron ayer en el municipio de Quimbaya, donde además resulto herido un menor de 17 años de edad.

Ante un juez de garantías de Armenia un hombre identificado como John Fredy Vega Obando acepto cargos por el delito de hurto a través de medios informáticos, según la investigación del CTI de la fiscalía el imputado en febrero del año pasado hurtó 1.600.000 pesos de la cuenta de un adulto mayor a quién mediante engaños le cambió su tarjeta de crédito en un cajero ubicado en la calle 21° entre carreras 16° y 17° de la capital quindiana y se le robó el dinero.

Servidores del CTI Quindío detuvieron a Diego Hernández, debido a que era solicitado por una fiscalía seccional de Calarcá, por el delito de falsedad material en documento público, fraude procesal y estafa.

Según la investigación el imputado en noviembre de 2015, supuestamente intentó vender un lote ubicado en el barrio Guaduales de Armenia (Quindío), colocando un aviso de venta en el lote con su número de contacto, y denunciando por los verdaderos dueños del predio.

1200 millones de pesos invirtió la federación colombiana de municipios en la compra, instalación y mantenimiento de 16 cámaras de seguridad que fueron instaladas en los colegios Gustavo Matamoros D´Costa, Laura Vicuña, Instituto Técnico Industrial ITI y los Quindos.

Gilberto Toro Director Ejecutivo de fedemunicipios manifestó que con este convenio buscan luchar contra el tráfico de estupefacientes en las afueras de las instituciones educativas que es el caldo de cultivo para introducir a los jóvenes no solo en el consumo de estupefacientes sino en la comercialización de estas sustancias.

‘El Sena es Mocoa’ es la campaña con la que esta entidad busca apoyar a los damnificados en esta ciudad

La iniciativa nacional que fue acogida por la regional del Sena en el Quindío busca recolectar la mayor cantidad de dinero posible para consignarlos a la cuenta dispuesta por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo... para eso se han ubicado tres urnas, una en cada centro del Sena en este departamento, pues la meta es que esta región colabore en gran medida con los damnificados de Mocoa Putumayo.

Los 12 alcaldes del Quindío se unieron para recolectar ayudas humanitarias que esta semana serán enviadas a Mocoa Putumayo

La Cruz Roja en el Quindío ha recibido 12 solicitudes de personas que reportaron familiares desaparecidos por la tragedia en Mocoa Putumayo.

El director de este organismo de socorro Albeiro Henao en diálogo con Caracol Radio confirmó que 3 de las 12 solicitudes ya fueron cerradas desafortunadamente dos de esos familiares fallecieron en la tragedia y uno más sobrevivió, agregó que con las 9 personas restantes están efectuando apoyo psicosocial mientras se pueden ubicar a sus familiares.

A partir de hoy en el área de bienestar universitario de la Universidad del Quindío, estudiantes de putumayo continuarán con la recolección de ayudas para los damnificados en Mocoa.

Michel Valentina Vélez estudiante de la Universidad del Quindío dijo que ya enviaron una primera parte de ayudas a Mocoa, pero continuarán durante toda la semana.

Cabe recordar que según el gobierno nacional lo que se requiere en Mocoa es útiles de aseo, kits de cocina, colchonetas, frazadas, ropa nueva para adultos y niños, ropa interior nueva para adultos y niños, pañales y alimentos como aceite, granos, panela y enlatados.

El alcalde de Génova asegura que el viaje a Cartagena el fin de semana fue de trabajo

Luego de ventilarse que posiblemente 7 de los 12 alcaldes del Quindío estuvieron el viernes paseando en yate, tras la culminación del congreso de alcaldes que se desarrolló en la Heroica, consultamos al alcalde de Génova Andrés Campusano quien hace parte de los 7 señalados, para conocer la veracidad de la denuncia... él sostiene que si estuvieron en el yate, pero que todo hace parte de una invitación personal que le hijo un ex ministro de minas amigo y no de la ex gobernadora del Quindío Sandra Paola, quien según Campuzano no fue a Cartagena.

El alcalde de Génova dijo que nunca hubo malversación de recursos, pues los viáticos que le asignaron, fue por ley.

Muy preocupados están los empresarios del sector turístico del sur del Quindío por las obras viales que se están adelantando entre Armenia, Aeropuerto, La Tebaida, Pueblo Tapao Montenegro y el paso nacional.

El gerente del parque del café Pedro Nel Salazar dijo que es necesario un plan de contingencia que incluya que durante la semana santa no haya trabajos en estas carreteras para facilitar la movilidad de propios y visitantes.

Desde el Invias aseguraron que tiene listo el plan de contingencia para estas obras viales aunque no tienen planeado suspender las actividades, por su parte la policía de carreteras ubicara personal en esas vías para garantizar movilidad.

Voceros de la asociación de trabajadores de los medios de comunicación denunciaron que delincuentes ingresaron a los apartamentos del conjunto Villa flor y prácticamente los desmantelaron, se llevaron cocinas integrales, divisiones de baño, baterías sanitarias y otros acondicionamientos.

El desbordamiento de una quebrada en Génova Quindío, como consecuencia de las fuertes lluvias mantiene a cerca de 130 familias con problemas de movilidad

Se trata de la quebrada la Borrascosa que debido a la intensidad de las lluvias se salió de su cauce en las últimas horas, afectando la carretera que comunica a los habitantes de la vereda Cumaral alto con el casco urbano,

El alcalde de la localidad Andrés Campuzano anotó que ya se están tomando las medidas del caso, para buscarle solución a este tema en particular... por fortuna no se reportan personas lesionadas.

El alcalde de Génova resaltó que en la vereda Cumaral Alto se requiere una obra de mitigación enorme, que evite el desbordamiento de la quebrada la borrascosa cada año que se presenta la temporada invernal.

Según la secretaria de salud de Armenia en lo que va del 2017 se han reportado 23 casos de tuberculosis, mientras que en el 2016 se registraron 117 casos en la capital del Quindío, donde 9 personas fallecieron debido a esta enfermedad.

El principal síntoma de la TBC es la tos durante más de 15 días con expectoración o flemas, acompañada por sudoración nocturna, fiebre, cansancio, pérdida del apetito y de peso. Si usted tiene alguno de estos síntomas, es necesario que se acerque a su EPS o IPS para realizar los estudios necesarios y el tratamiento oportuno que es completamente gratis

3 nuevas Zonas Wifi fueron instaladas en Armenia. Desde esta semana, la Plaza Minorista, el Parque Uribe y la Plaza de Bolívar se suman a la zona Wifi pública que se encuentra activa en el polideportivo Cafetero.

Desde hoy 35 baristas del todo el país comienzan el primer campeonato de cafés filtrados, evento organizado por la federación de cafeteros con el apoyo del comité de cafeteros y que tiene como escenario el parque del café, así mismo 70 lotes inician su ronda eliminatoria de catación de café dentro del segundo concurso nacional de calidad de café “Colombia tierra de diversidad”

A partir de las 8 de la mañana en el centro de convenciones de Armenia se llevará a cabo el evento de conmemoración del día de las víctimas del conflicto armado.

En Deportes, en la liga femenina Águila de fútbol, las chicas del Deportes Quindío le ganaron 2 a 1 al Deportivo Pereira en condición de local en el estadio Centenario de Armenia, mientras que en el torneo Águila de la B, el Deportes Quindío perdió 2 a 1 con el Deportivo Pereira en el clásico cafetero, el equipo cuyabro se ubica sexto en la tabla de posiciones del torneo.