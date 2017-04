DENUNCIA

Hogares de ancianos entregarán los abuelos a la Alcaldía porque hace tres meses no les pagan Los directores de los hogares advirtieron que ellos recibieron a los abuelos de la Alcaldía, porque tendrían cómo sostenerlos gracias al aporte de la administración, pero desde diciembre no les llega ni un peso. Alcaldía dice que es porque no cumplen con estándares de atención.