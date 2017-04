Venezolanos comienzan a traer sus familiares a Cúcuta

Los habitantes del vecino país llegan a Colombia con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida.

“Yo me vine el año pasado desde Caracas a probar suerte, gracias a Dios encontré trabajo en una panadería, logre conseguir una pieza y con lo que me gano, pago la habitación como y me queda alguito pa mandarle a mi familia, el cambio de pesos a bolívares nos beneficia a nosotros y de eso estamos subsistiendo” manifestó, Kevin Flórez, uno de los extranjeros, residentes en Cúcuta.

Este es uno de los tantos relatos que se escuchan en las calles de los venezolanos que trabajan en Cúcuta, aunque la mayoría, lo hace en la informalidad. Mientras un sector de esta población extranjera, encuentra una estabilidad social y económica en este punto limítrofe; otros siguen llegando a Colombia, huyendo de la situación que atraviesa su país.

“Gano un mínimo aquí en Colombia, no es mucho para sobrevivir pero al menos se come, ya este mes me traigo a mi familia desde Caracas y rehacemos nuestras vidas aquí en Cúcuta, estoy mirando cómo vamos hacer para legalizar nuestra estadía y evitar ser deportados” expresó, Flórez en diálogo con Caracol Radio.

Agregó que como El, hay cientos de venezolanos en la misma condición que adelantan las diligencias necesarias para traerse a sus seres queridos y dignificar sus condiciones de vida. “En este país, encontramos oportunidades allá no hay nada que hacer ya”.