Con microempresas, combaten la pobreza en el barrio Bicentenario de Cartagena

Shirley Roca Herrera reside en el barrio Bicentenario, en el sur de Cartagena. Hasta octubre, se ganaba la vida con su máquina de coser, pero sus ingresos no eran los mejores. Hoy tiene su propio taller de costura, Confecciones Nana, y se ha convertido en proveedora de grandes almacenes de ropa en el mercado público de La Heroica.

“Yo hago lencería para bebé, todo lo que es el ajuar, canastillas, sábanas. Antes trabajaba independiente con la costura y otros negocios, ellos me dieron la oportunidad de buscarme clientes y ampliar. Ya hasta mi esposo trabaja conmigo”, apunta Shirley.

Con ellos se refiere al programa “Construyendo asentamientos sostenibles” que, desde octubre pasado, desarrolla el PNUD con el apoyo de Repsol en los barrios Bicentenario y Villas de Aranjuez, a la salida de la ciudad.

“Este programa busca fortalecer los procesos productivos de estas personas, que tengan negocios con grandes compradores de Cartagena, volverse proveedores de grandes almacenes y mejorar la calidad de sus productos”, apunta Glenda Lozano, del PNUD.

“Tenemos fábricas de zapatos, artesanías, costuras, fabricación de rejas, servicios de reparación de computadores, de aires acondicionados, de organización y decoración de fiestas, de producción de comida. En términos generales se han generado negocios por más de 60 millones de pesos, tratando de que el ingreso económico de cada familia sobrepase los 700 mil pesos”, señala Lozano.

La historia de Shirley y de su familia es la misma de otras 207 familias, que participaron de las convocatorias para participar del programa, que además de capacitarlos, les da las herramientas para trabajar, y los acerca a los grandes clientes.

“Antes no me iba tan bien económicamente, así que vi la oportunidad en el programa, me capacitaron, y me han enseñado a desarrollar mi trabajo. La situación económica ha mejorado 100%. Me están quedando más de un millón quinientos mil pesos libres de ganancia, y por supuesto, he seguido comprando materiales y equipos”, cuenta Shirley.

“El mismo programa me dio la instrucción para saber enfrentarme a los clientes, yo misma salgo, hice mis tarjetas de presentación, y tengo clientes pequeños y grandes. Es una empresa familiar ya, porque mis hijos y mi esposo me ayudan, cada uno hace una labor para cumplir con sus pedidos”, relata esta beneficiaria del proyecto.

“Vamos a seguir todo este año con el proyecto, y estamos haciendo gestiones para empezar a desarrollar una segunda fase, y así hacer un proceso mayor de seguimiento y fortalecimiento a las comunidades, y que lo que logremos sea sostenible en el tiempo”, concluye Lozano.

Ciudad del Bicentenario y Villas de Aranjuez son dos proyectos urbanísticos que hacen parte del programa de las cien mil viviendas gratis del Gobierno Nacional en La Heroica, habitadas en su mayoría por desplazados del conflicto armado y damnificados por lluvias en años anteriores en la ciudad.