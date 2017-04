Concejal Barrios presenta soportes para negar inhabilidad por responsabilidad fiscal

La Contraloría Distrital de Cartagena remitió al Concejo Distrital un escrito cuya referencia es remisión de fallo de responsabilidad fiscal que declaró la responsabilidad fiscal a cargo del concejal Carlos Alberto Barrios Gómez.

Seguidamente el Secretario General da lectura a un documento enviado por el concejal Carlos Barrios Gómez a través del cual anexa el recibo de consignación por valor de $16.743.387.00 que cubre el 100% de los gastos, por lo que insta a la Corporación solicite la paz y salvo correspondiente a la contraloría distrital de Cartagena en el término perentorio de 24 horas, con el fin de darle aplicación al parágrafo primero del numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002.

En este documento el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) expresa que no existe ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para seguir ostentando el cargo de concejal de la ciudad de Cartagena.

En el mismo sentido, el tercer documento también enviado por el concejal Carlos Barrios Gómez, tuvo como fin anexar el boletín de responsabilidad fiscal de fecha 30 de enero de 2017, donde consta que no se encuentra reportado como responsable fiscal.

A continuación el Secretario da lectura a una carta enviada por el señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa quien formula la siguiente petición: “Que el Concejo de Cartagena ordene de manera inmediata la fijación de fecha y hora para que por conducto de la Presidencia del Concejo de Cartagena se me de posesión como Concejal de Cartagena de Indias D.T y C, para el actual periodo constitucional y por el resto del mismo, en reemplazo del ex – concejal CARLOS ALBERTO BARRIOS GOMEZ ante la vacancia absoluta en el cargo en que este incurriere”.

Finalmente el Secretario General da lectura las excusas enviadas por la concejala Angélica Hodeg (Partido Verde) y el concejal Erich Piña (Liberal).

Posteriormente el concejal César Pión (La U) solicita se le haga llegar copia del documento de la Contraloría y los 94 folios para poder expresar su concepto sobre el tema. Así mismo, le pide al Presidente del Concejo que realice el traslado del caso al abogado de la Corporación para que la situación sea analizada lo más pronto posible.

El concejal Américo Mendoza (ASI) solicitó que se diera lectura nuevamente al oficio enviado por la Contraloría puesto que no tiene claro cuál es la intención de este ente de control.

Ante esto, el Presidente de la Corporación el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) solicita al Secretario general que entregue copias a todos los concejales para que puedan estudiar y analizar la situación.

Seguidamente, el concejal David Dàger (Liberal) pidió que se le envié copia al departamento jurídico del Concejo, y, por otro lado, acompaña la solicitud de su colega el concejal Mendoza de dar nuevamente lectura al oficio de la Contraloría.

En ese sentido el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) también solicita que se de lectura al fallo enviado por la Contraloría.

Una vez leídos dichos documentos toman la palabra el concejal Américo Mendoza (ASI) quien solicita mayor claridad a la Contraloría sobre el camino que debe tomarse a continuación.

Agotado el orden del día se levantó la sesión, y se convocó para el lunes 03 de abril, a partir de las 9:00 a.m., en las instalaciones de la Corporación.