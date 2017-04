Lunes 3 de abril, noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El ejército en el Eje Cafetero avanza con la recolección de enseres y medicamentos para enviar a los damnificados de Mocoa

Tras la avalancha de Mocoa los oficiales y suboficiales del departamento de Acción Integral en conjunto con los Profesionales Oficiales de Reserva de la Octava brigada desde el domingo están recolectando enseres de primera necesidad y artículos como Carpas, frazadas, medicamentos para curación, ropa en buen estado, utensilios de cocina, utensilios de aseo personal y alimentos no perecederos, los cuales deben ser entregados en las unidades militares de Manizales, Pereira y Armenia.

Según la Cruz Roja seccional Quindío desde el día de la tragedia en Mocoa Putumayo a la fecha han recibido 11 solicitudes de quindianos que buscan familiares en esa ciudad y que están al parecer desaparecidos por la avalancha.

156 estudiantes de putumayo que realizan estudios de educación superior en la Universidad del Quindío iniciaron la recolección de ayudas para los damnificados de la tragedia en Putumayo, las ayudas las están recolectando dentro del alma mater.

Los organismos de socorro en Quindío en alistamiento preventivo para apoyar labores de rescate en Mocoa

Entre tanto el obispo de Armenia Monseñor Pablo Emiro Salas Anteliz dijo que si bien por el momento desde la iglesia católica en el orden nacional no se ha dado ninguna directriz sobre cómo se va a canalizar las ayudas para los afectados por la tragedia en Mocoa, ya se ordenó a los sacerdotes que en medio de las eucaristías oren por el bienestar de los habitantes de Mocoa.

No para la polémica en Empresas Públicas del Quindío, EPQ, la gobernación anunció la apertura del proceso para contratar revisor fiscal de la entidad luego de la asamblea de accionistas y además cambió varios de los estatutos de EPQ,

Las directivas de esta entidad en un comunicado de prensa aseguran que en dicha asamblea se violaron los estatutos de EPQ al nombrar un secretario ad hoc de la gobernación del Quindío, la asamblea continuará hoy se espera con la presencia de los alcaldes que enviaron delegados porque estaban en el congreso nacional de alcaldes el viernes anterior cuando se cumplió la asamblea.

Las autoridades locales en Montenegro aseguran que si se cuenta con plan de contingencia ante las obras viales de Paso Nacional y la que se adelanta entre Pueblo Tapao y La Tebaida

Ante la denuncia en días anteriores de varios bomberos en Armenia que señalaban que los vehículos no funcionaban, la secretaria de gobierno Gloria García reiteró que el parque automotor de los bomberos es muy bueno, sin embargo la garantía de algunos vehículos ya vencieron, por lo que desde el 2016 se hicieron los procesos contractuales para nombrar la empresa que hiciera mantenimiento, quien terminó no cumpliendo.

El presidente de Aviatur Jean Claude Bessudo dijo que para jalonar más turistas internacionales, el gobierno debe respetar los mecanismos de consulta, como ocurrió en Cajamarca

El presidente de la agencia de viajes Aviatur Jean Claude Bessudo dijo que el crecimiento en la llegada de turistas extranjeros al país ha estado muy marcado, especialmente por las noticias de la terminación del conflicto con las Farc, sin embargo y teniendo en cuenta que la naturaleza y los paisajes son un atractivo para muchos, Bessudo recomendó al gobierno respetar las decisiones de las comunidades para proteger sus territorios, como recientemente ocurrió con la consulta popular de Cajarmarca.

Dos de los aspirantes a ser contralores del Quindío, enviaron una reclamación a la universidad del Quindío y a la asamblea departamental porque consideran que dos de los candidatos están inhabilitados para ejercer ese cargo y por tanto no deberían estar incluidos en la lista de los cinco aspirantes.

No paran los problemas de Empresas Públicas de Armenia, EPA con Aquaseo de Tumaco, el viernes anterior no se pudo realizar la junta de accionistas de esa entidad donde tiene asiento EPA porque no dejaron entrar a varios de los socios

Alejandro Rodríguez de la junta ciudadana que estuvo en el lugar dijo que este hecho se denunció ante la procuraduría general de la nación toda vez que EPA invirtió más de 1200 millones de pesos que prácticamente se perdieron y con la capitalización que esta empresa de Tumaco pretende se busca mirar cómo se recupera algo de lo perdido.

En la vía Chagualá – La Nubia, entre Calarcá y Salento, la Secretaría de Infraestructura atiende con maquinaria amarilla la emergencia generada por 16 deslizamientos que dificultan el tránsito de productos agrícolas y de habitantes el sector

El director de la unidad nacional de la gestión del riesgo, Carlos Iván Marqués dijo que esta unidad invierte 6926 millones de pesos en acciones para mitigar y disminuir el riesgo por las lluvias en los 11 municipios del Quindío.

En el Quindío los municipios de Filandia, Salento, Calarcá, Buenavista, Córdoba y Génova están en máxima alerta por las altas probabilidades de deslizamientos, como consecuencia de las lluvias

Las autoridades investigan la muerte de un niño de 4 años de edad de la comunidad Embera Chamí que falleció ahogado en las aguas del rio Roble en el municipio de Quimbaya.

Un muerto y un herido dejó como saldo un ataque con arma de fuego en el sur de Armenia.

Las víctimas son dos jóvenes de 16 y18 años de edad, quienes fueron atacados en varias oportunidades a bala... sin embargo el más joven identificado como Julián Andrés Grajales Ortiz murió tras la gravedad de los hechos.

El comandante de la policía Quindío coronel Ricardo Suarez, señaló que también continúan tras la pista de los asesinos de un hombre en zona rural de Calarcá el viernes en la mañana, para lo cual se cuenta con gran material probatorio, toda vez que los asesinos después de su cometido dejaron la moto y los cascos en el lugar.

Un duro golpe propinaron las autoridades al tráfico de drogas en el barrio las colinas de Armenia, la policía capturó a 13 personas sindicadas de pertenecer a la banda delincuencial ‘Los Polos’

Con la participación de productores cafeteros de todo el país inicia hoy en el Quindío el 2 Concurso nacional de calidad del Café

Con la participación de 1000 personas se cumplió el pasado sábado la marcha contra la corrupción en Armenia...

Desde hoy y hasta el 30 de junio estará disponible el descuento del 10 % sobre el valor total del impuesto Predial de la vigencia 2017.

El Estadio Centenario de Armenia ya no será alquilado al Atlético Huila para sus dos compromisos con el América de Cali y con el Atlético Nacional que se disputarán en este mes de abril.

Así quedó establecido al terminó de la reciente comisión local de futbol, el comandante de la policía en el Quindío coronel Ricardo Suarez quien dijo que aunque se recomendó jugar a puerta cerrada, las directivas del Huila no accedieron y prefirieron jugar el compromiso en el estadio Guillermo Plazas Alcid.

16 cámaras de seguridad entregarán hoy la federación nacional de municipios a través de la alcaldía de Armenia en los colegios Gustavo Matamoros, Laura Vicuña, Instituto Técnico Industrial ITI y Los Quindos, el evento se llevará a cabo a las 11 de la mañana en el colegio Gustavo Matamoros.

En Deportes, hoy vuelven a jugar las chicas del Deportes Quindío en la liga femenina Águila, el equipo femenino cuyabro enfrentará al Deportivo Pereira a las 4 y 30 de la tarde en el Estadio Centenario de Armenia.

En Deportes, hoy hay clásico cafetero en el torneo Águila de la B, a las 8 de la noche en el estadio Centenario de Armenia jugarán el Deportes Quindío contra el Deportivo Pereira