Hospital Univesitario del Caribe presentó rendición de cuentas de la vigencia fiscal 2016

Dentro de la presentación del informe, en cabeza del Agente Especial Interventor de la Superintendencia Nacional de Salud, el Dr. Fernando Trillo Figueroa, se hizo énfasis en distintos temas de resultados como fueron, la reducción de ventas en 18% con respecto al año 2015, la finalización del convenio interadministrativo de la sede de Mompox, la liquidación de algunas EPS como Caprecom y Saludcoop, entre otras, lo que insidió negativamente en el recaudo de la E.S.E.

Adicionalmente, no se renovó la contratación con la Alcaldía de Cartagena y COMFAMILIAR, se dieron los cierres de los servicios de oncología y oftalmología, se presentaron paros temporales de algunos operadores y especialistas que prestan servicios de salud al interior del HUC, y no se realizó contrato con el PIC, por lo tanto no se registró facturación por este concepto.

Otra temática que se abordó, fue el modelo de contratación vigente con operadores, y se aclaró que se harán cambios con un nuevo modelo de contratación para beneficio de los usuarios; además se brindarán mejores condiciones económicas para el Hospital, lo que permitirá tener mayor control en el funcionamiento de los servicios prestados por los operadores a toda la comunidad. Afirmó el Agente Especial Interventor.

El Agente Especial Interventor de la Superintendenciade Salud, concluyó que hay indicadores que demuestran resultados positivos de la ESE Hospital Universitario del Caribe, durante el tiempo transcurrido de la intervención. Así mismo, extendió la invitación al equipo dela Gobernaciónde Bolívar, a través de la Secretariade Salud Departamental, miembros dela AsambleaDepartamental, representantes de las distintas EPS y comunidad en general, para trabajar en equipo en pro de la sostenibilidad, mejoramiento y estabilidad de la E.S.E en todos sus aspectos.