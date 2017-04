Viera desmiente complot para sacar a Gamero

El arquero y capitán de Junior, Sebastián Viera, rechazó los rumores que apuntan a que los jugadores se habrían confabulado para sacar de la dirección técnica a Alberto Gamero.

En entrevista con el diario El Heraldo, el charrúa aseguró que “acá no hay sindicato ni rosca ni rosca ni nada”, al tiempo en que insistió que su relación con el estratega samario era muy buena.

No obstante, criticó las declaraciones entregadas por Gamero tras su despido porque, a su parecer, dieron pie a que se tejieran todo tipo de especulaciones. “Él tendrá sus razones. No voy a opinar el por qué lo dijo. Lo único que digo es que a nosotros nos dolió mucho esa entrevista. Todo pasa por el tema de rendimiento, que en lo individual no hemos estado bien y eso ha afectado lo colectivo. Esperamos ir creciendo, ganando y repuntando en la tabla”, dijo.

Horas después de estas declaraciones, el exjugador colombiano Faustino Asprilla atizó la polémica al ironizar sobre un supuesto cambio de actitud de los jugadores desde que Alberto Gamero fue licenciado.

En un programa deportivo emitido por un canal de televisión argentino, declaró que es “raro que los jugadores del Junior con un técnico corren y con el otro no”, y sugirió que “Comesaña llamó un mes antes a los jugadores para que frenaran porque él iba a ser el entrenador”.