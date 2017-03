Fiscal propone interceptar mensajes de WhatsApp en investigaciones penales

Desde Cartagena, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, reveló una polémica propuesta: que las aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp y Telegram no puedan funcionar si no se comprometen a desencriptar mensajes en investigaciones penales.

“Para que las empresas proveedoras de servicios de mensajes de texto y de voz, como Whatsapps o Telegram, no puedan operar a través de los operadores de telefonía en Colombia, si no suscriben un acuerdo para desencriptar dicha forma de comunicación, cuando previa autorización judicial se establece que pueden estar afectas a organizaciones criminales”, aseveró Martínez Neira.

El fiscal justificó su propuesta en que no es una preocupación exclusiva del ente acusador en Colombia, sino que está sucediendo inclusive en Europa. “Es un reclamo que hoy mismo están haciendo en Londres. La señora ministra Theresa May, que se ve con los brazos cruzados porque estas empresas multinacionales no están permitiendo que opere la justicia”, apuntó el funcionario.

Para Martínez, Colombia no puede quedar de brazos cruzados mientras se usan estas tecnologías para delinquir. El fiscal participa en Cartagena del Congreso Nacional de Municipios.