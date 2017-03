Expresidentes de Uruguay y España, coincidieron en Cali que no hay Paz perfecta

El expresidente de Uruguay José Mujica, al exhortar desde Cali a los colombianos y particularmente a los jóvenes para que se apropien de la paz y para que no cometan el error de dejar pasar esta oportunidad, dijo que no hay Paz perfecta.

Durante el acto de instalación del Componente Internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz, entre el Gobierno y las Farc, el expresidente José Mujica dijo que esto no es solo un armisticio de una guerrilla que se jubila y un gobierno que se va.

Explicó que se trata del “inicio de un cambio civilizatorio, de lo más importante de la historia de este país. Tienen que estar a la altura de las circunstancias. Que la mediocridad de los presupuestos de todos los días no los sumerja en no ver si es ahora o nunca”.

Advirtió Mujica, integrante del componente internacional de la Comisión de Seguimiento, que “hay oportunidades que cuando se presentan, el peor error es no comprometerse y darle la espalda o verlo con un espíritu escéptico o no se puede o es de otro”.

“Esto es de todos pero fundamentalmente de los jóvenes que tienen el derecho a soñar en una sociedad distinta y no paguen peajes de dolor ni de angustia”, afirmó el expresidente uruguayo.

Por último, indicó que “terminar con esta guerra es simbolizar que somos un continente de paz, casi un lujo en el mundo que nos toca vivir”.

Por su parte, el expresidente del Gobierno español, Felipe González, recordó que ha dedicado 35 años de su vida al anhelo y la ilusión de conseguir la paz en Colombia.

González, también integrante del componente internacional de la Comisión de Seguimiento, se refirió a la importancia de fortalecer la confianza entre las partes.

“Hay que fortalecer la confianza recíproca de los interlocutores, no hay que desfallecer en eso, porque si existe una situación compleja en la sociedad con muchas críticas y mucha dificultad en comprender los acuerdos, si esa confianza interna con los fallos que son previsibles y que hay que ir corrigiendo, se resquebraja la gran batalla que habría que ganar es triple”, sostuvo.

Subrayó que Colombia no puede perder esa batalla, y que no la puede perder por América Latina y el mundo.

El dirigente político europeo también afirmó que tienen razón quienes dicen que no es neutral en el proceso de paz colombiano.

“Entre la aceptación del Acuerdo o la continuidad del conflicto no tengo absolutamente ninguna neutralidad. Estoy por el Acuerdo, porque se implemente y se desarrolle, y la historia del conflicto pase a ser eso: historia, para que el futuro esté en manos de Colombia y de las nuevas generaciones de colombianos”, puntualizó el expresidente del Gobierno español.

Santos hará cumplir los Acuerdos de Paz

El Presidente Juan Manuel Santos ratificó desde Cali su decisión de hacer cumplir los Acuerdos de Paz.

Así lo enfatizó el Mandatario durante la instalación en la Capital del Valle del Componente Internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz, evento que se cumplió en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Yumbo, Valle del Cauca.

“Esta paz no es de nadie, es de todos. No es del Presidente, es de los colombianos. Y todos los colombianos deben apropiarse de esta paz y ayudar a construirla. Ya llegamos a esa etapa muy importante de firmar los Acuerdos. Hicimos la paz, pero ahora tenemos que construirla y eso es inclusive más difícil, va a requerir más tiempo. Siempre he dicho que construir la paz es como construir una catedral, ladrillo por ladrillo”, sostuvo.

“Ese es un trabajo dispendioso que va a durar mucho tiempo, pero los cimientos de esa catedral deben ser sólidos. Eso es lo que en este momento estamos construyendo, porque ahí se requiere confianza, se requieren bases que permanezcan: que las Farc entiendan que el Gobierno está comprometido y que el Gobierno cumpla y que el Estado cumpla”, dijo.

“Que lo que se firmó, lo firmé no a título personal, lo firmé como Jefe de Estado, a nombre del Estado, y que lo voy a hacer cumplir. Y no solamente por los próximos años sino por las próximas décadas”, reiteró el Presidente de la República.

Componente internacional

El Mandatario se refirió a los propósitos del Componente Internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz, en cabeza de los notables: los expresidentes del Gobierno de España y del Uruguay, Felipe González y José Mujica, quienes “tendrán que dar cuenta al mundo de los avances en la implementación”.

En este sentido, destacó que la comunidad internacional le ha dado un respaldo enorme a la búsqueda de la paz en Colombia, lo cual obliga y compromete al país a informarle cómo va avanzando la implementación de los acuerdos.

“Ustedes, queridos expresidentes, le están imprimiendo en este momento ese sello de garantía, y se lo agradecemos enormemente porque eso se requiere en procesos tan complejos como el que estamos viviendo”, dijo.

Se están cumpliendo todos los compromisos

Al tratar el tema de la dejación de las armas por parte de las Farc, el Jefe de Estado dijo que se están cumpliendo los compromisos de las partes.

“Algo muy importante: la dejación de las armas. Naciones Unidas ya tiene el inventario, el registro de las aproximadamente 7 mil armas. En los próximos días se les va a hacer entrega de mil de esas 7 mil armas. Se está cumpliendo todo el cronograma y se están cumpliendo todos los compromisos”, sostuvo.

“Nos quedan 15 años de desafíos, pero lo que hagamos en el futuro cercano, repito, son las bases de la construcción de la catedral. Cuando hay bases sólidas, los edificios, las catedrales quedan bien construidas, y ese es nuestro gran reto”, recalcó.

Gratitud a los expresidentes González y Mujica

Durante el evento, el Presidente Santos agradeció a los expresidentes del Gobierno de España y del Uruguay, Felipe González y José Mujica, por aceptar la designación como Notables del Componente Internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz.

“Desde hace muchos años ustedes dos nos han acompañado en nuestro esfuerzo de buscar la paz de nuestro país, y su presencia en este momento no solamente nos alegra sino que nos llena de esperanza, porque ustedes más que nadie entienden bajo sus diferentes perspectivas lo que estamos viviendo, lo que hemos construido y lo que tenemos que seguir construyendo hacia adelante”, afirmó el Mandatario.

“Con Felipe González hemos trabajado por la paz de Colombia hace muchísimos años, inclusive con un amigo, Gabriel Garcia Márquez, hasta conspiramos por la paz en algunas oportunidades”, dijo.

En este mismo sentido, agradeció al expresidente Mujica, “quien nos inspira siempre con su ejemplo, con su trayectoria. Desde el momento en que lo conocí y que le conté en qué nos íbamos a meter, he recibido todo el respaldo, todo el entusiasmo. En esos momentos difíciles, él me decía: No vaya a desfallecer, siga hacia adelante, que está haciendo lo correcto”, subrayó el Jefe de Estado.

Sostuvo que el acompañamiento de los dos exmandatarios será muy importante para uno de los acuerdos de paz más integrales, completos y complejos que se hayan negociado en la historia de los conflictos armados.

“Gracias, presidentes González y Mujica, mejor acompañados creo que no podemos estar. Cuéntenle al mundo cómo va la paz de Colombia. De nuestra parte, solo decirles que tendrán todo el apoyo y todo el agradecimiento para que ustedes sean exitosos en su misión, porque si ustedes son exitosos, Colombia será exitosa”, puntualizó el Presidente Santos.