Policía refuerza seguridad en Transmilenio

Ante los últimos brotes de bloqueos en los portales de Suba, Sur y Américas y en la estación de Tintal, la Policía reforzó, con agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, la seguridad a las afueras de las estaciones.

El plan hace parte del conjunto de medidas que adoptó el Distrito para evitar manifestaciones y bloqueos en el sistema durante los próximos días. En el Portal de Américas y en Tintal un grupo, de por lo menos 60 uniformados, llegaron a redoblar la seguridad en el sector.

Protestas en Transmilenio en Suba, Bogotá / Caracol Radio

"Las protestas se respetan y en Colombia existe el derecho a la protesta, pero no existe el derecho a bloquear transporte público masivo, eso no es legal en Colombia y eso no lo vamos a permitir", agregó Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio.

Recordó que habrá grupos del Esmad y refuerzo de 500 policías, que serán ubicados en las estaciones más vulnerables. "Nosotros trabajamos en equipo para que los ciudadanos no vean afectada su movilidad", señaló.

El balance que dejó la reciente protesta en Soacha, según Transmilenio, fue de 39 buses averiados, ocho personas capturadas y daños que superan los $40 millones.