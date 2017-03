Denuncian que máquinas de los bomberos en Armenia no funcionan

La denuncia a hace un hombre que se identifica como Alexander López y señala ser un maquinista, quien al momento de recibir su turno y verificar el estado de su vehículo, notó que este estaba fuera de servicio y con fallas en el clutch, lo que el mismo funcionario cuestiona, pues según su denuncia solo el auto al servicio del comando de los bomberos es el que funciona.

“Recibo el turno y el vehículo está fuera de servicio, el clutch le patina y no me parece justo que una ciudad que paga la tasa bomberil no tenga la atención garantizada en caso de alguna emergencia, tenemos todos los carros fuera de servicio, solamente funciona el carro al servicio del comando”, dijo el bombero Alexander López

Ante esta denuncia consultamos al comandante del cuerpo oficial de bomberos de Armenia, el capitán Edgar Arenas, quien aunque no se quiso referir de manera puntual a este caso sí habló del estado de los vehículos, dijo que en la actualidad Armenia cuenta con 13 máquinas y que los ciudadanos podemos estar tranquilos ante una emergencia de gran magnitud.

El capitán Arenas aseguró: “El estado de los vehículos es aceptable, es decir que las tres estaciones de bomberos están operativamente bien, los ciudadanos deben sentirse tranquilos, pues todos nuestros vehículos funcionan”

¿Quién dice la verdad y quien está mintiendo?, No sabemos!, por eso hablamos también con el personero encargado de Armenia Jorge Iván Villegas, para conocer si van a tomar alguna acción al respecto que verifique o desvirtúe la denuncia de la que venimos hablando.

“Por medio de la división de vigilancia administrativa realizamos un oficio dirigido a la secretaría de gobierno y convivencia, con el fin de que nos informen el estado de las máquinas de los bomberos. Actualmente no tenemos personal de planta calificado para hacer una revisión desde la personería, pero haremos el seguimiento del caso, pues nos preocupa este tipo de denuncias”, expresó el personero encargado de Armenia Jorge Iván Villegas.

Vale anotar y con base en lo que manifestó el mismo personero encargado de Armenia, que en caso de que esta denuncia sea falsa, se deberá proceder a configurar el delito de falsa denuncia tipificado en el código de policía, además dependiendo de si es o no funcionario público se deberán hacer las investigaciones disciplinarias del caso.

Pero si la denuncia es cierta habría que acudir a la figura de omisión por parte del comandante y la secretaria de gobierno, pues es función del municipio velar por el mantenimiento de las maquinas.