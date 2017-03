Alcaldes del país piden la eliminación de los OCAD a través del fast track

Durante la instalación del Congreso Nacional de Municipios 2017 en Cartagena, los alcaldes del país agremiados en Fedemunicipios pidieron al Gobierno nacional que se tramite la eliminación de los OCAD a través del fast track, para que los municipios puedan desarrollar sus propios proyectos con recursos de regalías de una forma más rápida.

Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son entidades ante las que se deben presentar, por parte de los municipios, los proyectos de regalías para ser aprobados, pero según los alcaldes, los OCAD no han sido efectivos.

“Siempre fuimos críticos de que para aprobar los recursos los proyectos tuvieran que pasar por los OCAD, y hemos tenido grandes dificultades, porque el OCAD no se reúne, no hay tiempo, o van y se reúnen a la carrera, y los devuelven por cualquier requisito. Esto ha hecho que un montón de plata por regalías no se ha podido ejecutar, porque el OCAD es una traba, un palo en la rueda, en la ejecución de los recursos”, expuso Gilberto Toro, presidente de Fedemunicipios.

“La propuesta es que no se remplace por nada, que la plata llegue directamente al municipio, sin necesidad de aprobación, y que los alcaldes tengan que responder por los resultados de la ejecución de los recursos”, sostuvo Toro.

Los alcaldes pidieron que esta eliminación de los OCAD se haga a través de la vía rápida, o fast track, puesto que estos recursos son para proyectos en el postconflicto. “Muchos de esos recursos van a ser designados al postconflicto, porque muchos de esos acuerdos tienen que ver con obras públicas, mejoramiento en la salud, en la educación, por lo que tiene todo que ver con los acuerdos de paz”, argumentó Toro.

El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, respondió a los alcaldes, sugiriendo que en lugar de modificarse la Constitución, se cambie la reglamentación de los OCAD a través de un decreto.