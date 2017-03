Padre de la niña muerta dentro de vehículo reconoció que se trató de un descuido

El padre de la niña que murió dentro de un vehículo en Cartagena reconoció que todo se dio por un descuido y que al parecer la niña estaba jugando a las escondidas.

Un juego de niños finalizó en esta tragedia, es la gran conclusión a la que llegan los familiares de la niña de cuatro años de edad que quedó atrapada dentro de un vehículo en Cartagena

Según Carlos Vanegas, padre de la menor la niña vivía con él en la primera planta mientras que el abuelo en la segunda planta, por eso en ninguno de los dos lados sospecharon de la ausencia de la pequeña cuando el abuelo salió del auto.

“Ellas tenían todos los días como rutina llevar a la hermana y venirse, la niña hoy occisa era la primera que se bajaba y salía corriendo para donde el abuelo para donde mi mama, esto pensamos que había hecho la niña, pues no lo hizo, pensamos que trató de esconderse como niña al fin y el carro es un carro nuevo que los seguros se bajan en 20 segundos, tiene vidrios oscuros, cuando la niña sube arriba yo le pregunto por su hermanita y ella me dice no papa ella se quedó allá abajo como es costumbre de ella pero aquí abajo pensábamos que se había subido.”

Hasta el momento el abuelo de la menor, un hombre de 72 años de edad no ha sido detenido para adelantar una investigación formal contra el familiar de la niña.

Los hechos ocurrieron en un vehículo Kia Picanto entre los barrios Armenia y la Piedra de Bolívar en el centro oriente de Cartagena.

La niña había nacido en Venezuela de donde es oriunda su madre quienes se vinieron con el padre colombiano a buscar nuevas oportunidades en esta ciudad.