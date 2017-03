Comerciantes reactivan plan de resistencia contra pico y placa zonal

El próximo 24 de abril los comerciantes del centro de Bucaramanga realizarán una marcha en contra del pico y placa zonal que regresa a operar el próximo lunes, después de que un fallo judicial así lo permitiera.

Es así que comerciantes del mercado, calzado, eléctricos, comerciantes de ropa, las ferreterías, entre otros, protestarán en rechazo a esta medida que regresa después una fuerte tensión entre alcaldía y gremios y que se había levantado por una acción de tutela.

Alberto Flórez, integrante de la mesa del 'No al doble pico y placa en el centro de Bucaramanga' manifestó a Caracol Radio que los comerciantes del centro de Bucaramanga no están de acuerdo con el papel que está jugando Fenalco en esta situación de movilidad porque muchas veces no refleja su forma de pensar.