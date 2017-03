Comesaña llega a Barranquilla y le apunta a dirigir ante Millonarios

A las 10:00 p.m., aproximadamente, Julio Avelino Comesaña llegó a Barranquilla en un vuelo de Avianca para asumir las riendas del Atlético Junior por séptima ocasión desde 1991.

El estratega llegó sonriente y atendió a los medios de comunicación entre risas ante el particular recibimiento que le dieron algunos hinchas. “Bienvenido a casa, pelo e’ burra”, gritó un grupo de niños para mofarse de las canas de Comesaña, a lo que este último respondió con el pulgar arriba.

Ya en tono serio, dijo que no tendría ningún inconveniente en dirigir al equipo formalmente frente a Millonarios este 29 de marzo a las 7:45 p.m. “Primero voy a conversar con el presidente y el gerente del equipo. Vamos a resolver algunas cosas. Si bien yo no he entrenado con el equipo y ni he armado la alineación yo creo que si se resuelven los detalles para estar inscrito no tengo ningún problema en salir a la cancha con el equipo”.

Aseguró que se siente capacitado para enderezar el rumbo del equipo y llevarlo al grupo de los ocho que clasifican a las instancias finales del torneo. “Tengo que interpretar rápidamente que tengo en las manos para manejar y tratar de acertar en lo que yo haga en la alineación del equipo y en ponerlos a jugar con un estilo de juego que tenga relación directa con la condición de los jugadores”, dijo.

En cuanto a los rumores que sitúan a Lucho Grau entre su equipo de ayudantes en Junior, respondió que sí está pensando en el nombre del exjugador rojiblanco al igual que en otros.