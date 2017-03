Ingeniera liberada trae mensaje del EPL para el presidente Santos

Después de regresar a la libertad y ser recibida por representantes del ministerio público en la zona del Catatumbo en Norte de Santander, la ingeniera Yuri Katherine Higuera dialogo con Caracol Radio entregando detalles de su cautiverio y el mensaje que fue enviado a través de ella por la disidencia del EPL.

En un constante temor vivió estas semanas la ingeniera retenida por “Los Pelusos”, manifestando que cada vez que se escuchaba un helicóptero sus captores se preparaban para un ataque y podría perder la vida.

“lo más duro era vivir todos los días con la zozobra, el miedo y el pánico de no saber si me iban a liberar o a asesinar, no saber si el ejército iba a llegar a hacer un operativo, fueron varios días en donde se realizaron operativos en cercanías a donde yo me encontraba” dijo la ingeniera.

Higuera le indicó a Caracol Radio que durante su cautiverio los hombres del EPL la trataron con mucho respeto, y le afirmaron que su retención no era de carácter económico sino para enviar un mensaje directamente al presidente Juan Manuel Santos.

“Son dos comunicados, uno es para los colombianos en general y el otro es para el presidente en donde básicamente ellos piden que los deje de llamar como una banda criminal o grupo delincuencial, y que los acepten como un grupo guerrillero, ellos quieren es que los vean como un grupo organizado y con línea de mando” le dijo a Caracol Radio la exsecuestrada.

La ingeniera resalto que el requisito fundamental para que se produjera la liberación era que se conocieran estos comunicados ante la opinión pública.

De igual forma Higuera reconoció que en un principio espero que su retención fuese por los recursos que se manejan en la empresa donde labora y por la zona donde se desarrollan sus actividades productivas.

Por ultimo relato que las condiciones de cautiverio no fueron las mejores al afirmar que “el trayecto desde donde me retuvieron hasta donde estuve fueron dos días en moto, después caminamos hacia otro lugar donde estuve otros días, y después regresamos a otro punto”.