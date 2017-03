Se construirán 2 salas de audiencias virtuales en la Cárcel de Ternera

Superar las condiciones de hacinamiento, reducir costos, mejorar las condiciones carcelarias, lograr mayor agilidad en la aplicación de justicia, evitar la impunidad y recuperar la confianza de la gente en la justicia y en la institucionalidad, son algunos de los principales beneficios que aportará a Cartagena la construcción de 2 salas de audiencias virtuales en la Cárcel de Sumariados San Sebastián de Ternera.

Con el propósito de sacar adelante este proyecto, el coronel Carlos Julio Pineda, director regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); el mayor Uriel Jaramillo, director de la Cárcel de Ternera; Hernando Sierra, director Seccional del Concejo Superior de la Judicatura y José Ricaurte, director de Distriseguridad, se encontraron en este centro penitenciario.

“De las 45 a 50 audiencias que se programan a los reclusos de la Cárcel de Ternera solamente se hacen efectivas 8, esto se debe a limitaciones que tiene la unidad penitenciaria para trasladar reclusos o sindicados al centro donde se hacen las audiencias presenciales. Este hecho conlleva a la congestión de los centros penitenciarios, a los problemas graves de hacinamiento que hoy se vive allí, a la no aplicación de justicia por dar libertades por vencimiento de términos al no realizar las audiencias en tiempo prudente y que cada vez más las personas pierdan la credibilidad en la justicia y la institucionalidad”, explicó José Ricaurte, director de Distriseguridad.

“El Consejo Superior de la Judicatura se comprometió a adecuar 2 salas de audiencias en el Centro y el alcalde Manolo Duque y la administración Primero la Gente, a través de Distriseguridad, nos comprometemos a construir 2 salas de audiencias virtuales, ya estamos haciendo diseños, levantamiento topográfico y verificación de equipos necesarios. Sacaremos el presupuesto e iniciaremos el proceso de adquisición para que a más tardar en agosto Cartagena cuente con estas salas de audiencias y dignificar la estancia de reclusos en centros penitenciarios y tengan un juicio oportuno y evitar reclusiones sin definición de su condición jurídica, que si la persona no es hallada culpable no se genere una impunidad por la no realización de la pertinente audiencia, y si es hallada culpable, que pague por el delito cometido. Queremos recuperar la confianza de la ciudadanía en los procesos legales en Cartagena”, agregó Ricaurte.