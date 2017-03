Concejo de Cartagena se negó declarar persona no grata a “Timochenko”

En respuesta al senador del Centro Democrático Fernando Araújo Rumié, quien en una carta difundida en las redes sociales pidió al Concejo declarar "persona no grata en Cartagena al señor Rodrigo Londoño, hasta cuando no se desmovilice el último de los guerrilleros", el presidente de la corporación edilicia, Lewis Montero Polo, expresó que "porque entendemos que los cartageneros aspiran a que nuestro Corralito de Piedra siga haciendo honor a su título de Ciudad Heroica y a su tradición de defensora de la libertad y enemiga del absolutismo, se nos impone respaldar con la mayor decisión la libertad que implica alcanzar la paz que nos fue esquiva por más de 50 años, y combatir la opresión de una guerra que le conviene apenas a una minoría que lucha con desespero por preservar sus privilegios".



En carta al congresista uribista, Montero le recordó que "Cartagena acogió con beneplácito haber sido escogida como escenario para la firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016; y recibió con los brazos abiertos a la comunidad internacional que arribó a nuestra ciudad a ratificar su respaldo al trascendental paso que en buena hora se estaba dando", por lo que, desde el Concejo, "estamos dispuestos a seguir realizando los sacrificios a que haya lugar en aras del interés supremo de la Nación", apoyando las acciones que se siguen promoviendo en pro de consolidar una paz estable y duradera.



"Más que declarar no gratas a unas personas, este Concejo exhorta a todas las personas a ser gratas, comprendiendo que es infinitamente mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta", recalcó el dirigente político.



Respaldo de los concejales



Por unanimidad, los concejales de Cartagena respaldaron el contenido de la misiva que el presidente de la corporación, Lewis Montero, envió al senador Fernando Araújo.



Ante la propuesta del concejal, Luis Cassiani, el resto de la corporación respaldó la misiva. Rafael Meza advirtió que siempre ha sido un crítico de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y sin embargo nunca pensó en “declararlo persona no grata en Cartagena”.



El concejal César Pión también señaló que es importante estar del lado de la paz, y no de la guerra.