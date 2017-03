El Metro mantiene medidas de apoyo ante alerta ambiental

Sobre la continuidad de las medidas de alerta ambiental anunciadas de forma unánime por los 10 alcaldes del Área Metropolitana, el Metro ratifica el refuerzo de operación durante la próxima semana cuando se aplicará el pico y placa de 7:00 de la mañana a 7 de la noche.

Las horas pico, que es cuando se requiere mayor disponibilidad de trenes, se ampliarán una hora en la mañana y otra en la tarde. Hoy, esas horas pico son de 5:30 a.m. a 7:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Ahora, durante toda la próxima semana, serán de 5:30 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:00 p.m. a 7:30 p.m. Además, se tendrán trenes de reserva en caso de requerirse y se ampliarán las horas pico de acuerdo con la demanda.

En estos períodos de tiempo se contará con cuatro trenes más de lo habitual (uno será de reserva), por lo que se operará con 50 trenes en línea A y 6 trenes en línea B. También se reforzará la flota en las líneas 1 y 2 de buses y en el Tranvía de Ayacucho.

Además, se tendrá un refuerzo de 20 profesionales de policía (se pasa de 222 a 242) y 20 auxiliares de policía (de 180 a 200) en las estaciones con el fin de apoyar el ingreso de los usuarios. También, los vendedores serán distribuidos según la demanda en las estaciones.

