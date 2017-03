Volqueteros en Medellín inician paro por medidas ambientales

La agremiación de volqueteros antioqueños que trabajan en diversas actividades, particularmente en la construcción, se declaran en paro a partir de las cero hora de este lunes, 27 de marzo de 2017, en respuesta a las medidas ambientales y las restricciones a la movilidad de estos vehículos, por la crisis ambiental en el valle de Aburrá.-

La Asociación de Volqueteros de Antioquia, AVA, reclamó de los gobiernos municipales y de las autoridades ambientales que apliquen mayor rigor en sus medidas para mejorar la calidad del aire y resolver el problema ambiental en el valle de Aburrá porque tienen afectados a los transportadores de carga pesada, y al borde del colapso económico.-

“Preocupados, altamente preocupados; nosotros estamos en total desacuerdo con esas medidas porque hemos visto que el gobierno nos ha dicho mentiras. En el año 2008 acomodaron la chatarrización de las volquetas y quedamos condenados a prestar un servicio con vehículos viejos, carros que su tecnología obsoleta cada día se van deteriorando más. Adicional a eso tenemos un combustible que no cumple las normas técnicas ideales para las condiciones que en este momento está presentando el área metropolitana. Este es un coctel perfecto para que cada día se haga más daño al medio ambiente, pero estamos viendo soluciones reales, soluciones prácticas”, declaró a Caracol Radio el representante legal de la Asociación de Volqueteros, Luis González.

Reveló también la decisión de suspender actividades, en una manifestación que involucraría unos 2.300 vehículos dedicados al transporte de materiales de construcción, carbones, escombros y otros elementos.-

“Yo creo que para mañana tendríamos un paro de aproximadamente unos 2.300 vehículos. Estamos hablando de volquetas, carboneras, camperas, escombreras volquetas de materiales, y de todas aquellas que acarrean todos los suministros de obras porque definitivamente este pico y placa afecta a todos los sectores de la economía, al sector industria.”, reconoció el señor González, a través de Caracol Radio.

Añadió: “En una ciudad como Medellín y el área metropolitana nosotros no tenemos un horario para acomodarnos de esa forma… Realmente es imposible que se esté generalizando todas las volquetas cuando no ha habido un manejo claro y responsable por parte de las autoridades para mejorar esta problemática que viene de muchos años atrás”.

Insistió en que las autoridades deben ejercer el control no solo de los vehículos sino también de los combustibles que generan esas partículas y la contaminación del aire.

“Las autoridades no están viendo la calidad de los combustibles que nos venden, y en el ministerio de transporte deben revisar la tecnología que tenemos es una tecnología obsoleta, inclusive tenemos carros de modelo 2015 y 2016 con problemas… Tenemos que revisar los carros que NO contaminan y mejorar las que están contaminando, pero lo que nosotros no podemos permitir es que con estas decisiones desesperadas por parte de los alcaldes del Área metropolitana nosotros nos veamos afectados en nuestra economía. Estamos al borde del colapso en este momento…”, remartó el representante legal de la Asociación de Volqueteros, Luis González.