[Video] Madres comunitarias de Cartagena protestan paralizando Transcaribe

Cientos de madres comunitarias de la ciudad de Cartagena protestaron bloqueando durante varios minutos el carril exclusivo del sistema de transporte masivo Transcaribe, protestando porque el Gobierno no ha acatado un fallo judicial que ordena que les deben pagar pensión por sus años de labor.

“Estamos exigiendo que se le pague pensión a las compañeras veteranas, que ya tienen más de treinta años laborando como madres comunitarias, y se merecen ese tema. Además la Corte Constitucional ya falló a nuestro favor, pero nadie del Gobierno ni del ICBF se ha acercado a nosotros para dialogar, para definir, para decirnos cuando nos van a empezar a pagar”.

“Entre Santos y Cristina no nos quieren cumplir con nuestra pensión, que nos hemos ganado con más de treinta años de trabajo. Estamos en paro indefinido, hasta que no nos resuelvan nuestra situación. Que Cristina Plazas se conmueva, ella también es hija de una mujer, ella no querría que su mamá pasara por situaciones como esta”, sostuvo Deyaniris Ortega, otra de las madres manifestantes.

Las mujeres anunciaron que seguirán marchando y protestando, y no levantarán el paro hasta no recibir una solución.