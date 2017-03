Senador pide al Concejo de Cartagena declarar persona no grata a Timochenko

A través de una carta dirigida a Lewis Montero, presidente del Concejo Distrital de Cartagena, el senador bolivarense Fernando Araújo, solicitará a esta corporación declarar al jefe guerrillero, Timochenko, persona no grata, hasta tanto no se desmovilice el último de los guerrilleros, liberen a todos los menores reclutados ilegalmente, esclarezcan el paradero de los desaparecidos, reparen a las víctimas y entreguen sus armas.

En la misiva el legislador explica que “el grupo narco terrorista de las Farc, a pesar de haber firmado un acuerdo con el actual gobierno, se sigue burlando de los colombianos. Aún conservan en sus filas, privados de la libertad, a miles de niños y adultos reclutados a la fuerza. Hasta la fecha, no han señalado, ni al gobierno, ni a la organización de Naciones Unidas, ni a la opinión pública, el inventario con los seriales de las armas que pretenden entregar”.

Así mismo, expresó “en este momento, más de setecientas familias no conocen el paradero de sus seres queridos porque fueron asesinados o secuestrados por esta organización ilegal. Es la fecha y aún las Farc no han presentado ante las autoridades un resumen detallado de sus bienes y siguen eludiendo la responsabilidad de reparar a las víctimas”.

“Apreciado concejal, ante esta realidad, Cartagena no puede ser indiferente. Esta es una ciudad con tradición heroica en defensa de los valores que forjaron la República. Por esta razón, en tono respetuoso, le pido a la corporación que usted preside, declarar persona no grata en Cartagena, al señor Rodrigo Londoño, hasta cuando no se desmovilice el último de los guerrilleros, liberen el último de los menores reclutados ilegalmente, esclarezcan el paradero de todos los desaparecidos, reparen a las víctimas y entreguen sus armas”, citó en la misiva.

Por último, escribió “que sepan los terroristas que aquí no son bienvenidos. Que comprendan que Cartagena se ganó el título de heroica defendiendo la libertad contra la opresión totalitaria. La patria entera, le reconocerá su coraje y valentía”.