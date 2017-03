"En manos de los cajamarcunos está el futuro de la minería del país"

Como trascendental para el futuro de la minería del país, califico Mario Tangarife, presidente de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato, la consulta minera que se adelanta hoy en Cajamarca (Tolima).

Tangarife les hizo un llamado a los Cajamarcunos a tener muy en cuenta que esta será una decisión a futuro, que podría beneficiar a los hijos, nietos y demás generaciones de los que hoy en día viven del oro.

“Que se pongan la mano en el corazón y pensar no en ellos, si no en el futuro de sus hijos, sus nietos y todo lo que se puede venir para la minería a partir de hoy. Las empresas juegan un papel importante con el poder económico que manejan y lamentablemente hay gente que no es consciente de la situación y se dejan comprar fácil con dadivas y jugosas coimas”, comentó Tangarife.

En Caldas un fallo emitido por la Corte Constitucional a comienzos de este mes de marzo, ordenó hacer una consulta a las comunidades sobre la cesión del título minero, sobre esto Tangarife explicó que están analizando el fallo con los asesores jurídicos de la asociación para saber tomar decisiones y resaltó que el resultado de la consulta en Cajamarca encaminará los trabajos de los mineros tradicionales en Marmato, de acara a las disputas que sostienen con las multinacionales, por los títulos mineros.

Tangarife concluyó que es hora de que los mismos mineros y la comunidad se pronuncien y marquen la historia del país.

Sobre esta consulta de Cajamarca en el Tolima también se pronunció el alcalde de Manizales José Octavio Cardona León, quién manifestó a través de su red social twitter “consulta popular en Cajamarca es consulta para Colombia. Su decisión es definitiva en el presente y futuro del país”.

Recordemos que Marmato ubicado en el Medio Cauca colombiano es un municipio caldense, con más de 480 años de historia en extracción de oro.