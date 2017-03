Presos denuncian que guardianes trafican con la comida que les llevan sus familias

Presos provenientes del Eje Cafetero en varias cárceles del país denunciaron que los guardianes del Inpec están traficando con la comida que los familiares les llevan a los internos en los días de visita.

Un hombre que está pagando una condena, que supera los 20 años, en una de las cárceles de Bogotá, explicó que en las requisas, los guardines les impiden a los parientes entrar alimentos como papas, yucas, panes, almojábanas, buñuelos, entre otros, los cuales depositan en una canasta y explican que estos no están permitidos para dejar entrar a los reclusorios.

“Los guardianes dicen que esa comida tienen que botarla y por eso la tiran a las canastas, pero lo que realmente ocurre es que esas canastas se las entregan a otros guardianes u otros presos para que las vendan acá dentro a unos precios altos”, explicó.

El vocero de los presos explicó que ellos tienen claro que sus familias no pueden ingresar cocas que superen los pesos permitidos, que no sean enlatados si no comida preparada. “Ellos impiden el ingreso de los alimentos que tiran a las canastas, porque saben que acá dentro tienen buena demanda y les deja buenas ganancias”, explicó.

Otro preso, recluido en la cárcel de Pereira, explicó que les decomisan a los familiares elementos de aseo personal y luego los comercializan a los internos.

“Eso no es justo. Nosotros estamos pagando por un delito que cometimos pero seguimos siendo seres humanos. Hay madres, esposas o hijos que hacen esfuerzos muy grandes para poder conseguir con que traernos comida, jabones y ropa, incluso hacen pequeños préstamos con un gota a gota y luego vienen a que los guardianes les decomisen esos elementos y los vendan para beneficio propio y no de los detenidos. Son unos resentidos sociales que se vienen a desquitar con nosotros los presos”, manifestó el recluso.

Más abusos

Otro interno oriundo del Eje Cafetero relató que los guardianes llegaron a su celda y pusieron a los perros antinarcóticos a hacer necesidades sobre los colchones.

“Vienen buscando bazuco, marihuana, armas o celulares. Cómo no encuentran nada esos desgraciados ponen a esos perros a orinar las cobijas, los colchones y hasta la ropa. En la celda de enseguida a mi compañero le cogieron las cremas dentales y se las reventaron, le pisotearon las camisetas y otras prendas se las tiraron en canecas con agua que uno almacena para asear las celdas”, denunció.

Los presos les piden a los organismos de control y vigilancia de los derechos humanos que intervengan y sancionen a los funcionarios del Inpec que están cometiendo los abusos y maltratos que no solo afectan a quienes están privados de la libertad, sino también a sus familias.