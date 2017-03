Sentimos miedo: Habitantes de Sardinata

Generar un proceso de acercamiento para entablar diálogos con el reducto del Epl, piden los habitantes del municipio de Sardinata al Gobierno Nacional.

El abandono en el que permanece esta población, hace que sus habitantes acudan a las actividades ilícitas para lograr un mecanismo de subsistencia “nos toca sembrar coca porque aquí no hay empleo, si uno siembra cultivos lícitos, no tenemos vías para sacar los productos, eso encarece los precios y cuando llegamos a Cúcuta no nos pagan lo que realmente es” expresó uno de los habitantes del municipio.

Esa es una de las razones que conlleva a que la comunidad mantenga constante acercamientos con los integrantes de organizaciones ilegales que ejercen un dominio territorial y que a través de sus actividades ilícitas generan “empleo”, “tenemos miedo, la situación acá es delicada, no podemos hablar con las autoridades y pues como ellos nos dan trabajo y para que nos pagan bien, pues les obedecemos” señalo uno de los raspachines a Caracol Radio.

La iglesia católica, adelantó una misión pastoral en la zona rural del municipio de Sardinata donde evidenció la situación social y la ilegalidad que envuelve a sus habitantes en medio del conflicto armado. En lo corrido del año, Sardinata, ha sido epicentro de secuestros, muertes selectivas y extorsiones, entre otros hechos delictivos.