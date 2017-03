Que las FARC estén entregando las armas, es una victoria de nuestras fuerzas: Santos

Desde Cartagena, donde participó de una ceremonia privada en conmemoración de los cincuenta años de su ingreso a la Escuela Naval, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, afirmó que el país vive un momento histórico con la entrega de armas de las FARC, lo cual calificó de una victoria para las Fuerzas Militares.

Santos recordó su ingreso, en 1967, a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en Cartagena, y su paso por el contingente 42 de la que calificó como “una de las mejores escuelas navales, sino la mejor de América Latina hoy en día”.

“El país después de cincuenta años está iniciando una nueva época, en este momento las FARC están entregando sus armas, nuestros soldados se quedan con las suyas, es la victoria de nuestras fuerzas sobre un enemigo. Esa victoria es producto de los valores y principios que nuestros soldados y policías aprendieron en sus escuelas de formación, de lo que la Armada Nacional le ha aportado al país”, sostuvo Santos Calderón.

El presidente recordó momentos de su paso por la Escuela Naval, como cuando el comandante de su batallón lo envió a un calabozo de castigo. “Esos tres días en el calabozo me sirvieron mucho, aprendí que uno no se puede dejar llevar por el amor, tiene que tener disciplina y contenerse”, sostuvo, agradeciendo porque ya no exista ese castigo.

Santos Calderón envió un mensaje a los cadetes en formación. “Deben valorar muchísimo lo que están aprendiendo, la disciplina. El honor que más aprecio es haber portado el uniforme de la Armada Nacional, ese honor nadie se lo quita a uno”, concluyó Santos.