Intimidan con arma de fuego a Daniel Silva

Este joven, tal vez uno de los más visibles de Pereira por sus múltiples denuncias que han llevado a la destitución en varios niveles de funcionarios públicos, lleva nueve meses esperando una respuesta de la unidad de protección, luego de que se había tenido que cambiar de casa por hostigamientos el año pasado.

Lo encontraron otra vez y anoche le pusieron un arma de fuego en la cara, según se lo contó a Caracol Radio, luego de denunciarlo oficialmente ante la Personería de Pereira y la Policía Metropolitana.

"Tocaron el timbre de mi casa, en el centro de Pereira porque yo antes vivía en la zona rural pero a raíz de varios seguimientos que me hicieron decidí cambiarme, y cuando me asomo a la ventana encuentro que hay un sujeto armado con un revólver quien me apunta y me dice unas palabras obscenas y al final me dice que no quieren saber más de investigaciones ni denuncias suyas y que quedaba advertido", contó.

Además describió que el sujeto no iba con la cara cubierta pero tenía puesta una gorra oscura y era una persona de barba, "cuando vi que me apuntaba me concentré más en el arma que fue lo que más impresionado me dejó, al final cuando se retira, no veo que ande en ningún tipo de vehículo, no escucho motocicleta o carro, sino que sale caminando", explicó.

Daniel Silva es estudiante de derecho pero hace tres años es activo en la denuncia ciudadana, mantiene vigente un proceso para la pérdida de investidura e inhabilidad del senador Carlos Enrique Soto y lideró el proceso de revocatoria del ex alcalde de Pereira.