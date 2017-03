Los candidatos deben asumir la responsabilidad de su financiación: Juan Manuel Galán

Durante el foro sobre la Misión Electoral Especial en Cartagena, el senador Juan Manuel Galan propuso que los candidatos asuman directamente la responsabilidad de la financiación de sus campañas.

La idea es que sean los mismos candidatos los que tengan la responsabilidad directa y personal de las cuentas de sus campañas, y los dineros que entren y salgan de las mismas. Senador Juan Manuel Galán.

"Los candidatos deben ser directamente responsables de las eventuales irregularidades que se presenten en la financiación, y que no descarguen la responsabilidad en los gerentes de campaña, y que las excusas tipo "fue a mis espaldas", "me autoengañaron", y "me acabo de enterar" no sean válidas", sostuvo Galán.

La Misión Electoral Especial seguirá recibiendo las propuestas de diversos sectores políticos en este foro en Cartagena, y entregará al final las conclusiones.