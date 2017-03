Aumenta apoyo para revocar a Peñalosa

Según la encuesta de Cifras & Conceptos, el 61% expresó su intención de respaldar la revocatoria del alcalde de la ciudad de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Esto representa un incremento del 3% en comparación con la anterior medición en donde el 58% estaba de acuerdo con la revocatoria.

Por su parte, un 31% de los consultados no está de acuerdo con el procedimiento que se adelanta en la capital del país. Por su parte, un 8% no sabe o no respondió la encuesta.

En la anterior medición los bogotanos calificaron mal a la administración de Peñalosa en aspectos relacionados con la corrupción, el clientelismo, movilidad y seguridad.

Mientras que el mandatario capitalino en su momento se destaca por el manejo de la educación y los servicios públicos.

La encuesta Polimétrica fue realizada por Cifras & Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias. Se hizo entre el 15 y el 20 de marzo de 2017 mediante encuesta presencial en hogares a 1.700 personas residentes en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio y Montería. Fueron consultados hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos que conforman el ámbito geográfico del estudio. Se estima un total de 6.6 millones de votantes activos. El margen de error máximo esperado es de 5,1%. (VER FICHA TÉCNICA COMPLETA EN ARCHIVOS ANEXOS).