Noticias más importantes de Armenia y Quindío, viernes 24 de marzo

Dos personas heridas dejó como saldo el aparatoso accidente de tránsito que se registró ayer sobre el medio día en la carrera 18 con calle 11 esquina donde se vieron involucrado un vehículo particular y un bus de la empresa Tinto.

El teniente Juan Diego Herrera del cuerpo oficial de bomberos de Armenia entregó el reporte a Caracol Radio “debido al fuerte impacto, una persona quedó atrapada dentro del vehículo y fue necesario la intervención de varios socorristas de bomberos y otros organismos, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad”

Sobre las causas del accidente el teniente de bomberos dijo que las autoridades de tránsito serán las encargadas de determinar porque razones se presentó el choque.

La policía del Quindío capturó a cuatro personas entre los 20 y 30 años de edad sindicadas de ser los autores de atraco a un taxista en el barrio Santander de Armenia.

Según la información de la policía, gracias a la denuncia del taxista que alerta a las autoridades acerca de una intimidación con arma de fuego y la acción delincuencial de unos hombres , quienes le hurtan $130.000 pesos producto de su trabajo y el radio avaluado en $350.000 pesos

Tropas del batallón Cisneros de la octava brigada en asocio con el CTI y la policía capturaron a alias el “Tuerto o Banano” que al parecer pertenece a la banda delincuencial los “SIN NOMBRE” y dentro de este grupo delincuencial se dedicaba al expendio de sustancias psicoactivas, especialmente de Heroína en altas cantidades.

Según el ejército, la detención se cumplió en el Barrio Buenos Aires Planos en la capital Quindiana. En respuesta a una orden de captura emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia, para que cumpla condena por el delito de porte, tráfico o fabricación de estupefacientes.

1.005 quindianos han sido sancionados con el código de policía donde Consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en lugares públicos son las sanciones que más se vulneran.

El intendente jefe Fernando Betancourt, implementador del código de policía dijo además que no van a parar las compañas de socialización, pues la idea es que todos los ciudadanos tengan claras las contravenciones, para que eviten caer en ellas.

Ya quedó en firme el fallo que anula la elección de la Contralora departamental del Quindío

En efecto ya el consejo de estado notificó a la asamblea departamental sobre este fallo al que se le debe dar trámite de inmediato y por lo que ya se le notificó al actual contralor encargado y a la universidad del Quindío para que reenvíen el listado de los candidatos opcionados a ocupar el cargo, para proceder con la elección posteriormente del o la contralo0ra departamental.

El presidente de la asamblea departamental Jorge Hernán Gutiérrez señaló que ahora dependen de la agilidad con la que la universidad del Quindío envíe el listado que se ha solicitado, para iniciar con las entrevistas y definir quien queda en propiedad como contralor departamental.

Ambientalistas del Quindío van a apoyar la consulta popular que se realizará este domingo en Cajamarca Tolima

De acuerdo con el docente universitario y director de la fundación ambientalista Cosmos de Calarcá Néstor Ocampo la idea es que la gente conozca la magnitud del proyecto La Colosa de la firma Anglo Gold A Shanti a la que le otorgaron 16 títulos mineros para sus labores, de los cuales 11 de esos están en el Quindío.

En grave estado de salud en el hospital San Juan de Dios de Armenia esta un hombre identificado como Amado Antonio Patiño Zuleta un habitante en condición de calle que resultó con quemaduras de consideración luego de otro habitante le rociara pegante y le prendiera fuego.

Los hechos se habrían presentado el pasado miércoles en la carrera 17 con calle 14 en Armenia, la víctima presenta quemaduras de primer y segundo grado en gran parte de su cuerpo y está hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. La policía tiene identificado al presunto agresor de este brutal ataque y espera poder capturarlo en las próximas horas.

El juez primero penal municipal de Calarcá, no encontró méritos para la imputación de los cargos por administración desleal y para restablecer derechos, contra la alcaldesa Yenni Alexandra Trujillo Alzate, el gerente de Empresas Municipales de Calarcá, Emca Luis Edwin Pérez Romero, y otros accionistas de la empresa multipropósito de la villa del cacique, demanda que interpuso el ingeniero Jorge Arturo Sanabria.

Gestores de la cultura y el arte en el Quindío denunciaron que el arte se está muriendo por la falta de apoyo nacional y local a las organizaciones dedicadas a las diferentes manifestaciones como teatro, danza, música, artes plásticas y otras.

Juan Diego Gaspar presidente del consejo departamental de cultura le dijo a Caracol Radio que a eso se le suma la tramitología por la forma de contratación de la gobernación del Quindío que no protege a las entidades locales, por eso el próximo lunes 27 de marzo realizaran un acto de protesta en las calles de Armenia

Desde Empresas Públicas del Quindío se trabaja constantemente en planes preventivos, y que la entidad se encuentra en alerta permanente para atender cualquier eventualidad que pueda generarse por la temporada de lluvias con el acueducto y alcantarillado de los municipios del departamento

Algunos concejales de Armenia cuestionan la cancelación al debate que se iba a hacer a las obras de valorización, más aún cuando no se ha fijado nueva fecha para el mismo

Los reparos los hizo el concejal del movimiento Cambio Radical Gerson Obed Peña, quien dijo que las molestias radican en que se haya cancelado el debate y no se haya re programado, teniendo en cuenta las dudas que hoy en día existen sobre el proyecto de valorización y que cuando se han citado en época anteriores a debates similares, no asisten todos los actores involucrados en el particular... lo que el concejal Peña sostiene es que hay que darle la cara a la ciudadanía.

Trabajar por la conservación del Paisaje Cultural Cafetero, el post conflicto y la caficultura fueron los temas priorizados por las asambleas del Eje Cafetero en la primera duma regional que se realizó en Belén de Umbría Risaralda

El alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez está en Miami donde mañana firmara un acuerdo de hermandad para asuntos comerciales, turísticos, académicos y culturales con la ciudad de Doral, Florida en los estados unidos.

Armenia será sede del congreso internacional de endocrinología que se desarrollará durante este fin de semana en el centro de convenciones donde esperan 900 personas de Colombia y el mundo en este evento que está dirigido a personal de la salud.

El vicepresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología John Jairo Duque Ossman explicó que serán varios temas que se estarán tratando entre esos todo lo relacionado con los Fitness, traumas craneoencefálicos, diabetes, accidentalidad y otros.

Este domingo en el centro comercial Unicentro se va a llevar a cabo la 5ta versión Mundial de TETARTE, un evento que busca incentivar la cultura y el arte de Amamantar en público, la actividad se cumplirá a las 3 de la tarde donde se espera la participación de 50 madres de Armenia.

A las 2 y 30 de la tarde en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, Armenia se llevara a cabo la rendición Pública de Cuentas de la Gobernación del Quindío, del año 2016