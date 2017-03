Con granada amenazan a concejal de Riohacha

El concejal de Riohacha, Iler Acosta Mejía, denunció un presunto atentado en su contra que afortunadamente fue frustrado por las autoridades.

Indicó Acosta Mejía que al llegar a su vivienda, en un popular barrio de Riohacha, evidenció una bolsa negra con un contenido algo extraño que le causó sospechas a él y los vecinos, por tanto procedieron con llamado a las autoridades.

Agentes de la Sijin llegaron al lugar y evidenciaron que se trataba de una granada de fragmentación, por tanto emprendieron un dispositivo para acordonar el lugar, y proceder con la manipulación del artefacto explosivo.

Según el concejal, Iler Acosta, no es la primera vez que recibe amenazas y asegura que teme por su vida.

“En el 2012 me hicieron un atentado en un parque de la ciudad, posteriormente recibí amenazas y ahora me encuentro con esta granada lo que me pone en un verdadero riesgo” dijo el concejal.

El funcionario solicita a las autoridades protección para él y su familia, “espero que escuchen mi llamado, porque si no recibo la atención el Estado me veré obligado a renunciar a mi credencial como concejal del distrito”.

Iler Acosta, concejal por el partido Cambio Radical, asegura que los hostigamientos se deben a su actividad política, porque es la única labor que ha ejercido en los últimos años.

“Desde que me dediqué a hacer control político y defender los intereses de la comunidad no han cesado las amenazas, por eso lo atribuyo a temas políticos; pero espero que sean las autoridades las que investiguen y pronto me den respuestas” aseguró.