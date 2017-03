Metro de Medellín reforzará servicios por alerta roja ambiental

Con el fin de apoyar las medidas adoptadas ante la declaratoria de alerta roja ambiental, el Metro de Medellín ha dispuesto acciones coordinadas con las autoridades de transporte y tránsito tendientes a reforzar el servicio.

Las horas pico, que es cuando se requiere mayor disponibilidad de trenes, se ampliarán una hora en la mañana y otra en la tarde.

Hoy, esas horas pico son de 5:30 a.m. a 7:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m., durante estos días de alerta roja, serán de 5:30 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Además, se tendrán trenes de reserva en caso de requerirse y se ampliarán las horas pico de acuerdo con la demanda.

En estos períodos de tiempo se contará con cuatro trenes más de lo habitual, uno será de reserva, por lo que se operará con 50 trenes en línea A y 6 trenes en línea B. También se reforzará la flota en las líneas 1 y 2 de buses y en el Tranvía de Ayacucho.

Además, se tendrá un refuerzo de 20 profesionales de policía, pasando de 222 a 242 y 20 auxiliares de policía, de 180 a 200, en las estaciones con el fin de apoyar el ingreso de los usuarios.

También, los vendedores serán distribuidos según la demanda en las estaciones.

Con el fin de agilizar el ingreso a las estaciones, se recomienda a los usuarios cargar previamente su tarjeta Cívica, para lo cual cuentan con una red de recarga externa con 770 puntos cercanos a las estaciones.

Se recomienda a los usuarios que programen sus desplazamientos con anticipación y a aquellos que se transportan en las 181 rutas integradas al Metro, que adquieran con anterioridad el número de tiquetes integrados necesarios para su movilización.

El Metro se une a las recomendaciones de la Alcaldía en el sentido de escalonar los horarios con el fin de distribuir los desplazamientos de las personas a lo largo del día y aliviar un poco las horas pico, de mayor congestión.

Vale la pena recordar que el Metro, como uno de los principales actores de la movilidad del Valle de Aburrá, contribuye con su operación a la movilidad sostenible.

En el año 2016, gracias a que opera con energías como la eléctrica que no genera emisiones directas de gases contaminantes y el Gas Natural Vehicular, que genera menos contaminantes que el diésel o la gasolina, el Metro de Medellín evitó la emisión de 41,67 toneladas de material particulado PM 2.5, que tiene alta peligrosidad para la salud y que por ello es el determinante de la alerta ambiental.

Además, la operación del Metro evitó la emisión de 407.817 toneladas de CO2, beneficio económico valorado en $61.172 millones y el consumo de 42.845.988 galones de diésel, un beneficio social estimado en $334.199 millones.