Sindicato del Inpec denuncia presiones de la Personería y la Procuraduría

Se subió la temperatura en el ambiente entre el sindicato del Inpec, los directivos locales y regionales de esta entidad, entes de vigilancia y control y las Policías de Caldas y Metropolitana de Manizales y Villamaría.

Incluso esto originó que los directores nacionales del Sindicato del Inpec se levantaran de la mesa en la que adelantan negociaciones con el gobierno Nacional, dónde debaten el permitir la entrada de más presos a los penales de diferentes sectores del país que tienen altas cifras de hacinamiento.

Así lo evidencian las declaraciones dadas por algunos de los intervinientes en una reunión que se realizó hoy en la mañana dentro de la cárcel La Blanca de Manizales, en la que buscaban llegar a un acuerdo para que el sindicato del Inpec en la capital de caldas, que desde hace dos semanas se declaró en Plan Reglamento, volviera a permitir el ingreso de presos al penal.

Julio García, presidente del sindicato de los guardianes en Manizales, manifestó que en dicha reunión pretendieron engañarlos y así entrar a la fuerza a cerca de 40 detenidos a este reclusorio, que provenían de Manizales, Villamaría, Chinchiná, Neira y Palestina.

“La señora personera de Manizales Tulia Elena Hernández Burbano les dijo a la directora de la cárcel y a la directora regional que ella tenía a todos los detenidos en el punto de información. Qué si daban la orden de que los ingresaran o no. Las directoras dijeron que sí y ahí mismo nosotros respondimos que no podían ingresar. Yo ahí mismo me fui para información y cerré con candado la reja. Ellos nos querían entrar los detenidos a la brava, a las malas y nosotros no vamos a permitir más hacinamiento”, relató el líder sindical.

García también indicó que la directora Regional Martha Lucia Fehó Moncada, les dijo a los policías que custodiaban a los detenidos que el permiso de ingreso estaba dado, pero que quién lo impedía era él. Agregó que la funcionaria les sugirió a los uniformados hacer los informes respectivos y denunciar estos hechos.

Piden sanciones

Tulia Helena Hernández, la personera de Manizales manifestó que en ningún momento hubo intenciones de ingresar a la fuerza los presos a la cárcel La Blanca. Explicó que la dirección general del Inpec tiene abiertas las puertas para el ingreso de presos en las cárceles de todo el país.

“La Policía no es custodia de detenidos. El personal privado de la libertad debe ser llevado a los centros penitenciarios. En la Blanca no hay restricciones para ingresarlos, son los empleados los que lo están impidiendo y eso ya constituye una violación al régimen disciplinario”, expresó la personera.

Sobre la reunión, Tulia Helena manifestó que lo que estaban buscando era llegar a una conciliación, pero que se encontraron con que “los empleados están usando las vías de hecho y que no hay una razón válida para impedir el ingreso porque no son quienes llevan la dirección del penal y ya hay una orden de la dirección del Inpec y una directriz de la Procuraduría”.

La personera también manifestó que en dicha reunión se le pidió a la Procuraduría que inicie procesos disciplinarios a los funcionarios del Inpec y que eventualmente suspendan a los funcionarios que impiden el ingreso a la cárcel La Blanca.

Argumentó que dichos funcionarios no están argumentando con situaciones nuevas. “Hablar de hacinamiento no es nuevo, nunca nos han acompañado a nosotros como ministerio público en ninguna de nuestras acciones y hoy están utilizando ese tipo de discursos para justificar la privación del servicio que se tiene que prestar desde el centro penitenciario” y agregó que ellos (empleados del Inpec) no tienen cómo justificar el paro con otros temas, ya que en cuanto a pagos salariales, prestacionales, entre otros, todos están en regla.

Faltas en el ámbito penal

El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, les recordó a los funcionarios del Inpec que están impidiendo el ingreso de los presos, que con estas acciones están incurriendo en faltas disciplinarias e incluso penales por prevaricato y agregó que la reunión solo tuvo un objetivo y era el de llegar a una conciliación.

Horacio Bustamante, directivo nacional del Sindicato del Inpec manifestó que a la misma hora que ocurrió el suceso en Manizales, ellos adelantaban una reunión con el Ministro de Justicia y que apenas conocieron los hechos se pararon de la mesa para rechazar la judicialización y criminalización de la protesta.

Agregó que rechazan las acciones de la procuraduría regional en dicha reunión, ya que estaba obligando a recibir los internos y que ese ente debe cumplir con un papel de mediación y no de presión.

“Esto no es un tema político, es un tema jurídico y no estamos obligados a violarles los derechos humanos a las personas privadas de la libertad. Hay que hacer un debate y es sí estamos en capacidad de recibir nuevos detenidos cuando tenemos un hacinamiento del 135%. Los organismos de control que tienen que ser garantes del respeto de los derechos humanos no nos pueden decir ahora que entonces tenemos que violarlos. Eso fue el mensaje que recibimos hoy en Manizales”, expresó Bustamante.

El líder sindical a nivel nacional manifestó que mientras no se respeten los derechos de las protestas no se volverán a sentar a la mesa de negociaciones.

Sobre esta situación Caracol Radio también contactó a los comandantes de las Policías de Caldas y de Manizales, pero los dos oficiales, el coronel Necton Borja y el coronel Jorge Jaramillo, prefirieron abstenerse de dar declaraciones. Por otra parte la directora regional del Inpec Martha Lucia Fehó Moncada no contestó su celular, algo que ocurre desde hace varios meses.

Caracol Radio conoció que hoy la Policía Metropolitana de Manizales, trasladó a 23 detenidos a la Blanca y que estos no fueron aceptados, por lo que tuvieron que devolverlos a las instalaciones de la Estación Manizales y a las de la Sijín, dónde diariamente les violan sus derechos fundamentales, como el de la visita conyugal, el de los servicios de salud, entre otros, ya que estos recintos no están diseñados para albergar prolongadamente a los presos.