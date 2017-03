Por no llevar nada que robarle mataron a conductor de camión en Cali

En las últimas horas se produjo el fallecimiento de Cristian Salazar, el joven conductor de un camión distribuidor de pollo quien fue baleado por dos delincuentes después de entregar un cargamento de pollo de la empresa en donde laboraba, en la plaza de mercado de Santa Elena.

El ataque se presentó en el cruce de la autopista sur con calle 23. Los dos delincuentes, cuyas fotos habladas fueron publicadas por la policía merced a versiones de testigos y cámaras del sector, le exigieron el dinero al conductor, quien les entregó el canguro donde estaban sus pertenencias.

Como no encontraron nada le dispararon al joven, quien vivía en Ginebra, sede de la empresa Avícola La Emilia, en donde laboraba.

"Él ya iba para la casa cuando fue atacado por estos delincuentes", dijo uno de sus hermanos, quien recordó que integraba una familia con seis hermanos, a los cuales él atendía con su salario.

Cristian era muy deportista, además hincha del América. Estuvo en el último clásico en Palmaseca, recordó su hermano quien le pidió a las autoridades que el crimen no quede impune.

"Cristian era un muchacho trabajador, buen hijo, buen hermano y dedicado a lo suyo. A nadie le hacía mal y no pueden matar simplemente porque no llevaba dinero , porque no tenía nada", recordó.

La muerte de Cristian Salazar se produjo después de luchar durante más de 36 horas después del ataque de los asaltantes. Un impacto de bala en la cabeza, finalmente lo llevó a la muerte.