Varios módulos para vendedores ambulantes están sin usar y deteriorados en Armenia

Centrales Obreras en Armenia piden revisar el proceso de adjudicación de los módulos para vendedores ambulantes, que no se están utilizando

Teniendo en cuenta que desde la administración municipal anterior se adjudicaron cerca de 100 módulos estacionarios, exclusivamente para vendedores de ‘cacharro’ que van estar en el centro de la ciudad, varios módulos están inutilizados y algunos con deterioro evidente en sus puertas y techos, por eso el presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores, CUT, Luis Emilio Bohórquez dijo que con la secretaría de gobierno se va a revisar qué pasó con este proceso, que se supone ya se había superado.

El líder sindical señaló, que si bien no a todos los vendedores de ‘cacharro’ les asignaron módulos, se debe esperar, pues muchos de estos vendedores pueden ser trasladados al centro comercial popular Armenia.

Desde secretaría de gobierno de Armenia sostienen que los módulos de ‘cacharro’ que no se están usando van a ser trasladados

Según la titular de esta dependencia Gloría García, tras un estudio técnico que se hizo al respecto se definió que, los módulos que ya fueron adjudicados y no se están usando en la actualidad, van a ser trasladados para la calle 16 tan pronto esta quede semi peatonal, lo que significa que el proceso no se ha dejado a un lado y por el contrario si se viene trabajando sobre el particular.

La funcionaria señaló que todo este proceso hace parte de la recuperación del espacio público que se viene desarrollando a paso lento, pero se está haciendo.

Por su parte veedores ciudadanos cuestionaron no solo que varios de esos módulos estén deteriorados sin ser usados sino que además denunciaron presuntos sobrecostos en el precio de los módulos que inicialmente fueron presupuestados en 9 millones de pesos y después fueron presentados por 12 millones de pesos.